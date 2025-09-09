В Белгородской области умер пострадавший при атаке БПЛА на автомобиль

Мужчина, пострадавший 17 августа при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитское Белгородской области, умер в больнице, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего, — написал глава региона.

Гладков уточнил, что в результате удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 Белгорода, где врачи до последнего боролись за его жизнь.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника недавно реконструированный парк «Гулливер» в Донецке, популярный среди горожан. В результате пострадали шесть мирных жителей, включая ребенка. Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что все раненые получили медицинскую помощь, и призвал жителей соблюдать осторожность.