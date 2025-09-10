Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 09:35

Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ

Здание правительства Белгородской области Здание правительства Белгородской области Фото: Антон Вергун/ТАСС

Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление.

Белгород под ударами беспилотников ВСУ. <…> Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, предварительно, при атаке никто не пострадал. Однако в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Спасатели уже локализовали очаг возгорания.

Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется, — добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что мужчина, пострадавший при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитском Белгородской области 17 августа, скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Белгородская область
Вячеслав Гладков
БПЛА
беспилотники
ВСУ
разрушения
повреждения
кадры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог назвала причину осенней тревожности
В Кузбассе оценили перспективы поставок угля в Южную Корею
В России назвали самые высокооплачиваемые профессии
Ограничения в аэропорту Сочи обернулись задержками более 20 рейсов
Американский журналист ответил на версию о «следе украинца» в подрыве СП
Стало известно, где может находиться сбежавший из СИЗО россиянин-уголовник
Европейская страна дала согласие на использование замороженных активов РФ
Стало известно, сколько детей пропали в России летом 2025 года
8 рабочих способов избавиться от запаха кошачьей мочи
Киев планировал покушение на сотрудника предприятия ОПК России
Бывший российский фигурист Володин получил гражданство Германии
Россиян предупредили о подорожании одного продукта
Школьник упал с лошади и получил страшную травму
В ДНР рассказали о «высотных» боях в Покровске
Предатель из оборонной отрасли жестко поплатился за госизмену
Школьница упала замертво во время урока физкультуры
В российском городе лошадей отправили на «штрафстоянку»
Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ
Жертве насилия пришлось менять квартиру: мигранты надругались над подругой
Москвича приговорили к 10 годам колонии за вербовку граждан в РДК
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.