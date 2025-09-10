Здание правительства Белгородской области попало под удар ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали здание правительства Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, противник задействовал беспилотные летательные аппараты. В результате атаки были повреждены фасад здания и остекление.

Белгород под ударами беспилотников ВСУ. <…> Здание правительства Белгородской области вновь подверглось атаке БПЛА. В результате детонации повреждены фасад и остекление, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, предварительно, при атаке никто не пострадал. Однако в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся частный дом. Спасатели уже локализовали очаг возгорания.

Все оперативные службы на месте. Информация о других последствиях уточняется, — добавил глава региона.

Ранее Гладков сообщал, что мужчина, пострадавший при атаке украинского беспилотника на автомобиль в селе Никитском Белгородской области 17 августа, скончался в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.