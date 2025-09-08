Логистика ВСУ умерла: ВС РФ ударили по важнейшему мосту под Кременчугом

В ночь на 7 сентября Вооруженные силы России атаковали автомобильно-железнодорожный мост через Днепр в Кременчуге. Объект получил повреждение, движение через него временно приостановили. Почему по нему был нанесен удар, чем он так важен для ВСУ и будут ли ВС РФ дальше атаковать транспортную инфраструктуру Украины — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ нанесли удар по мосту под Кременчугом

В ночь на воскресенье, 7 сентября, российская армия нанесла удар по Крюковскому автомобильно-железнодорожному мосту через Днепр в Кременчуге (Полтавская область). Согласно данным «Укржелдороги», в результате атаки объект был поврежден, возник пожар. Из-за этого изменился график движения поездов. По данным ряда СМИ, мост был поражен беспилотником «Герань» ВС РФ. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Крюковский мост в Кременчуге — это единственный путепровод через Днепр в Полтавской области. Ближайший подобный объект находится более чем в 100 км, в Черкассах.

Виадук, по данным СМИ, получил значительные повреждения как автомобильной, так и железнодорожной части. Также «Герани» нарушили работу раздвижной системы, которая позволяла поднимать один из пролетов моста. Поэтому возможно, что пропуск судов через этот участок также будет ограничен.

Почему мост под Кременчугом был важен для ВСУ

По мнению военного эксперта генерал-майора Владимира Попова, удар российских войск по Крюковскому мосту в Кременчуге серьезно затруднит снабжение ВСУ. Он подчеркнул, что разрушенная переправа выполняла роль важного логистического узла для украинской армии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

«Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику», — пояснил он.

Военный обозреватель Александр Коц в своем Telegram-канале отметил, что двухъярусное сооружение обеспечивало ключевые транспортные артерии, а его повреждение парализовало движение по трем направлениям одновременно. По его словам, через мост проходили поезда из Харькова в Одессу и две автодороги государственного значения: Борисполь — Днепропетровск — Запорожье и Полтава — Александрия. Он был также оснащен подъемным механизмом для прохода крупных кораблей. Повреждение объекта осложнило логистику, она будет требовать больше времени и ресурсов, отметил Коц.

«Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто авто- и железнодорожное сообщения. Плюс заперта возможность прохода больших судов», — указал эксперт.

Каково значение у мостов через Днепр

Военный эксперт Михаил Онуфриенко отметил в беседе с NEWS.ru, что у мостов через Днепр, включая Крюковский, стратегическое значение, потому что снабжать полумиллионную группировку ВСУ на левобережье Днепра необыкновенно тяжело.

«Это сотни тысяч тонн грузов, которые постоянно должны доставляться на левый берег. При этом все вооружение, продукты, боеприпасы и топливо доставляется с правого берега Днепра: западная помощь, поступающая по суше или по морю, в порт Одессы или Измаила», — заявил он.

Капитан I ранга военный эксперт Василий Дандыкин подтвердил в разговоре с NEWS.ru, что каждый мост через Днепр стратегически важен.

«В этот раз был поврежден железнодорожно-автомобильный мост. Именно по нему снабжаются донецкая и харьковская группировки ВСУ. Эта атака — напоминание о том, что могут быть подвергнуты ударам и другие мосты, которые относятся к стратегическим и по ним снабжается львиная часть армии Украины», — сказал он.

Станут ли удары по мостам через Днепр более частыми

Этот удар осложнит поставки в течение нескольких дней, полагает Онуфриенко. «Если б эти атаки регулярно проводились по всем мостам, то положение украинских войск стало бы катастрофическим. Они могут быть эффективны, даже если при этом применяются не ракеты, а дроны», — посетовал он.

Дандыкин высказал мнение, что на фоне политики Европы и заявления президента США Дональда Трампа об антироссийских санкциях удары по мостам через Днепр будут наращиваться. «Запад не хочет идти на переговоры и вообще считаться с позицией России. Это вынудит РФ решать проблемы вооруженным путем, в том числе посредством ударов по мостам через Днепр», — заключил он.

