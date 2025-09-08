Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 10:08

Генерал раскрыл последствия российского удара по мосту в Кременчуге для ВСУ

Генерал Попов: удар по мосту в Кременчуге затруднит снабжение ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удар российских войск по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области серьезно затруднит снабжение ВСУ, высказал мнение военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. В разговоре с aif.ru он объяснил, что разрушенная переправа выполняла роль важного логистического узла для украинской армии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии, — отметил он.

Как указал Попов, ночь на 7 сентября оказалась для украинской армии «удачной» в смысле поражения стратегически важных объектов. Массированная атака ВС РФ пришлась на промышленные и инфраструктурные цели противника.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских коллег. Он отметил, что во время последней атаки РФ поразила стратегические объекты, в том числе Крюковский мост.

ВСУ
ВС РФ
удары
атаки
мосты
Полтавская область
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз планирует нанести удар по критическим секторам экономики России
Педагог совратила двух своих учеников
Орбан: Ле Пен не дают баллотироваться в президенты по одной причине
В Иерусалиме террорист расстрелял 15 человек
Стало известно, как изменились цены на путешествия по России
В Тюмени скончался известный журналист
Российской школьнице грозит до трех лет за перевод денег мошенников
НАТО пообещало ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025»
Мигранта задержали за подготовку теракта
Удары по Украине сегодня, 8 сентября: подробности, атака на Трипольскую ТЭС
Представитель Абрамовича развеял слухи об уголовном преследовании
Стали известны подробности организации онлайн-саммита БРИКС
ВСУ признали превосходство российской армии на фронте
Как научиться плавать самостоятельно: с чего начать и как не бояться воды
Крупное ДТП парализовало движение на трассе в российском регионе
Похитившего дочь после развода петербуржца выдворили из Белоруссии
Под Петербургом подросток расстрелял прохожего за замечание
В Петербурге поймали мать и сына, помогавших воровать деньги у пенсионеров
Жена Алибасова ответила на слухи о резком ухудшении здоровья певца
Российский боец четыре дня откапывался из украинского блиндажа
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.