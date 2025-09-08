Генерал раскрыл последствия российского удара по мосту в Кременчуге для ВСУ

Удар российских войск по Крюковскому мосту в Кременчуге Полтавской области серьезно затруднит снабжение ВСУ, высказал мнение военный эксперт генерал-майор Владимир Попов. В разговоре с aif.ru он объяснил, что разрушенная переправа выполняла роль важного логистического узла для украинской армии. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Мост соединял правый и левый берега Днепра. С одной стороны находится НПЗ, с другой — разные промышленные предприятия, где ремонтировали и производили военную технику. Мост являлся важным логистическим узлом для украинской армии, — отметил он.

Как указал Попов, ночь на 7 сентября оказалась для украинской армии «удачной» в смысле поражения стратегически важных объектов. Массированная атака ВС РФ пришлась на промышленные и инфраструктурные цели противника.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских коллег. Он отметил, что во время последней атаки РФ поразила стратегические объекты, в том числе Крюковский мост.