Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 18:37

Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ

Коц: удар по Крюковскому мосту осложнил логистику украинской армии

ВС Украины ВС Украины Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар по Крюковскому мосту серьезно нарушил логистическое обеспечение Вооруженных сил Украины, сообщает военный обозреватель Александр Коц в своем Telegram-канале. Двухъярусное сооружение обеспечивало ключевые транспортные артерии, а его повреждение парализовало движение по трем направлениям одновременно.

Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто авто- и железнодорожное сообщения. Плюс заперта возможность прохода больших судов, — констатирует эксперт.

По его словам, через мост проходили поезда из Харькова в Одессу и две автодороги государственного значения: Борисполь — Днепропетровск — Запорожье и Полтава — Александрия. Конструкция также была оснащена подъемным механизмом для прохода крупных кораблей. Повреждение объекта осложнило логистику, которая после такого будет требовать больше времени и ресурсов, отметил Коц.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что город Купянск в Харьковской области может полностью перейти под юрисдикцию России при создании буферной зоны. По его словам, российской армии необходимо подойти к окрестностям Харькова.

Александр Коц
мосты
ВСУ
логистика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России
Акиньшина и Козловский одним снимком рассекретили тайные отношения
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием внедорожника
В ЕС сделали резкое заявление после ударов ВСУ по «Дружбе»
«Хочется попросить завалиться»: Брухунову разозлили слухи о Петросяне
Патрушев: Запад превратил Балтийское море в арену гибридной войны
В КНР раскрыли, почему Путина любят китайцы
Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить
Более 10 человек исчезли в водах реки после нападения бегемота
Стало известно, как британцы относятся к действиям Израиля в Палестине
«Сняла стресс»: Бузова похвасталась кольцом Cartier
Зеленский одним действием перечеркнул быстрое завершение кризиса
Сборная Франции неожиданно вылетела с Евробаскета
В ФРГ предложили сделать стратегический запас равиоли на случай войны
Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ
Пьяный россиянин напал на семью с ребенком
В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа
Больница, песни для детей, розыск на Украине, санкции: как живет Газманов
Крупный камнепад зафиксировали в Альпах
США хотят вместе с Европой ввести новые санкции против России
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.