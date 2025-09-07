Военэксперт объяснил важность Крюковского моста для ВСУ

Удар по Крюковскому мосту серьезно нарушил логистическое обеспечение Вооруженных сил Украины, сообщает военный обозреватель Александр Коц в своем Telegram-канале. Двухъярусное сооружение обеспечивало ключевые транспортные артерии, а его повреждение парализовало движение по трем направлениям одновременно.

Одним ударом, похожим на пробный, по факту временно перекрыто авто- и железнодорожное сообщения. Плюс заперта возможность прохода больших судов, — констатирует эксперт.

По его словам, через мост проходили поезда из Харькова в Одессу и две автодороги государственного значения: Борисполь — Днепропетровск — Запорожье и Полтава — Александрия. Конструкция также была оснащена подъемным механизмом для прохода крупных кораблей. Повреждение объекта осложнило логистику, которая после такого будет требовать больше времени и ресурсов, отметил Коц.

