10 сентября 2025 в 11:42

В российском городе школы перевели на «удаленку» из-за атак ВСУ

Гладков: школы Белгорода переведены на дистанционное обучение из-за атак ВСУ

Учебные заведения Белгорода и Белгородского района переведены на удаленный формат работы, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Губернатор области сделал такое заявление после атак со стороны ВСУ. Школы будут работать дистанционно 11 и 12 сентября.

Завтра, в четверг и в пятницу — дистант во всех учебных заведениях Белгородского района и Белгорода, — уточнил Гладков.

Губернатор встретился с родителями и директорами школ и детских садов. Второй смены в среду, 10 сентября, не будет. По словам Гладкова, если не с кем оставить ребенка, родители могут при необходимости отправить его на учебу. Он порекомендовал оставаться дома ради безопасности. Работа торговых центров приостановлена вместе с кафе и ресторанами.

Ранее Гладков сообщил, что при атаке беспилотников ВСУ на Белгород пострадала 16-летняя девушка. Губернатор области уточнил, что подросток получила баротравму из-за взрыва БПЛА. Медики оказали девушке помощь, но лечиться она будет амбулаторно.

