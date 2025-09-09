Удар по Генштабу ВСУ: что сказал Кадыров, как это изменит ход СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об ударе БПЛА по Генштабу ВСУ в Киеве. По его словам, ликвидировано девять человек. Он отметил, что атака совершена в ответ на попадание дрона в пустующее здание учебного заведения в Гудермесе в октябре прошлого года. NEWS.ru поговорил с военными экспертами и депутатами и выяснил, кто именно мог быть уничтожен и почему ВС РФ до сих пор не ударили по правительственному кварталу украинской столицы.

О каком ударе рассказал Кадыров

Дроны ВС РФ «Герань» нанесли мощный «удар возмездия» по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что в конце октября прошлого года крыша пустующего здания на территории учебного заведения в Гудермесе загорелась после атаки украинских БПЛА.

«В ту же ночь была ответка. <…> [Украинским] дроном управляли из центра управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две „Герани“», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, ракеты пробили крышу Генштаба, а радиоразведка перехватила переговоры, в которых ВСУ говорили о девяти погибших и 17 раненых. С российской стороны жертв после атаки беспилотника на университет не было, резюмировал Кадыров.

Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто именно мог быть ликвидирован в здании Генштаба ВСУ

Удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины мог быть нанесен для ликвидации высокопоставленных военных советников из стран НАТО, в том числе генералов, принимающих непосредственное участие в планировании операций, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это является ответной мерой на нападение на Российский университет спецназа в Чечне в 2024 году.

«Среди девяти ликвидированных [в результате удара по Генштабу ВСУ], думаю, могли погибнуть высшие офицеры ВСУ с боевым опытом, разрабатывавшие военные операции. Вполне вероятно, что были генералы. И не только украинские, но и натовские. Запад этого не признает. Хотя информация уже утекла. Они пишут, что кто-то погиб на рыбалке, в автокатастрофе и так далее. Думаю, удар по Генштабу ВСУ — это ответка за удар по Российскому университету спецназа в Чечне», — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что присутствие западных специалистов давно является неотъемлемой частью командной структуры ВСУ. По словам военэксперта, их роль в разработке тактических и стратегических решений оценивается как решающая, что подтверждает высокую ценность подобных целей для российских сил.

«Давно известно, что западные советники — англичане, немцы, американцы, которых сейчас меньше стало, — играют решающую роль в планировании операций ВСУ. Это не случайное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об „ударах возмездия“, а намек на то, что подобные удары продолжатся. Сейчас [иностранцы] создают интернациональный центр в Киеве, что означает оккупацию страны Западом», — резюмировал Дандыкин.

Как удар по Генштабу ВСУ повлиял на ход СВО

По его словам, даже временный «паралич» системы управления противника дает значительное преимущество на фронте.

«Удар по Генштабу ВСУ и предположительная ликвидация как минимум девяти человек означают дезорганизацию ВСУ, хотя бы временную. Это срыв ряда операций, что на руку ВС РФ. Уничтоженных и раненых украинских офицеров нужно заменить. А кем? Не лейтенантами же. Когда немецкий военачальник Фридрих Паулюс сдался в Сталинграде, то все сдались, а до этого сопротивлялись даже обмороженные», — пояснил Дандыкин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ВСУ могли пропустить удар по своему Генштабу

Украинские военные не ожидали, что по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве будет нанесен удар, считает эксперт. По его словам, успешная атака стала возможной благодаря грамотным действиям российской стороны — украинская система ПВО не смогла предотвратить попадание, что свидетельствует о высоком уровне планирования операции.

«Результативная атака на Генштаб ВСУ стала возможной, так как подобных ударов было несколько. Украинская ПВО не справилась, ее прорвали. Это заслуга наших военных. Значит, были отвлекающие маневры. ВСУ пропустили удар, потому что не ожидали его», — отметил Дандыкин.

Как изменится тактика ВСУ после удара по Генштабу в Киеве

Украинское командование будет вынуждено кардинально изменить свою тактику, укрывшись в подземных бункерах, после успешной атаки ВС России на здание Генерального штаба ВСУ, говорит военный эксперт. По его мнению, высшие военные чины попытаются избежать новых точечных ударов.

«Думаю, что подобные удары, как тот, который был нанесен ВС РФ по Генштабу ВСУ, продолжатся. Но теперь придется искать генералов ВСУ под землей. Скорее всего, украинские войска сделают вывод и начнут прятать генералитет в бункерах, на полигонах и так далее», — считает Дандыкин.

О чем Украину предупредили ударом по Генштабу ВСУ в Киеве

Удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве стал предупреждением для украинских властей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, действия ВС России были ответом на атаки ВСУ на мирные объекты в РФ.

«Думаю, что в Генштабе ВСУ ликвидировали не самых высокопоставленных лиц. Высокопоставленные давно попрятались в бункерах, бомбоубежищах. А сама атака — это предупреждение Киеву не наносить ударов по российским мирным объектам, поскольку ответ будет тяжелым. И это только начало. Они получат по военной инфраструктуре, удары будут чувствительными», — отметил Колесник.

Банковая улица в Киеве Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press

Почему Россия до сих пор не ударила по Банковой в Киеве

Российские военные не наносят удары по центру Киева, в том числе по Банковой улице и зданию Верховной рады, из-за расположенных поблизости объектов культурного и религиозного наследия, а также из-за проживания в районе мирных граждан, говорит депутат. Он подчеркнул, что российская сторона принципиально отличается от ВСУ подходом к выбору целей.

«Россия не наносит удары по мирным жителям, по храмам. В отличие от Украины мы не так воспитаны. Поэтому мы не бьем по Банковой улице и Верховной раде. Все-таки это центр Киева, там много мирных людей, святыни РПЦ, там рядом Киево-Печерская лавра, где лежат мощи наших святых. В Раде представители украинского народа, он их выбирал. Среди них есть и те, кто плохо относится к Владимиру Зеленскому. Нужно отличать украинскую верхушку от народа. Украинцы уже не хотят [боевых действий]», — пояснил Колесник.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

