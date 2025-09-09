Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:06

Военэксперт рассказал, кто стал целью удара по Генштабу ВСУ

Военэксперт Дандыкин: генералы НАТО могли стать целью ударов по Генштабу ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины мог быть нанесен для ликвидации высокопоставленных военных советников из стран НАТО, в том числе генералов, принимающих непосредственное участие в планировании операций, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это является ответной мерой на нападение на Российский университет спецназа в Чечне в 2024 году.

Среди девяти ликвидированных [в результате удара по Генштабу ВСУ], думаю, были генералы — от майора, полковника и выше. Могли погибнуть высшие офицеры ВСУ с боевым опытом, разрабатывавшие военные операции. Вполне вероятно, что были генералы. И не только украинские, но и натовские. Запад этого не признает. Хотя информация уже утекла. Они пишут, что кто-то погиб на рыбалке, в автокатастрофе и так далее. Думаю, удар по Генштабу ВСУ — это ответка за удар по Российскому университету спецназа в Чечне, — пояснил Дандыкин.

Он отметил, что присутствие западных специалистов давно является неотъемлемой частью командной структуры ВСУ. По словам военэксперта, их роль в разработке тактических и стратегических решений оценивается как решающая, что подтверждает высокую ценность подобных целей для российских сил.

Давно известно, что западные советники — англичане, немцы, американцы, которых сейчас меньше стало, играют решающую роль в планировании операций ВСУ. Это не случайное заявление главы Чечни Рамзана Кадырова об «ударах возмездия», а намек на то, что подобные удары продолжатся. Сейчас [иностранцы] создают интернациональный центр в Киеве, что означает оккупацию страны Западом, — резюмировал Дандыкин.

Ранее Кадыров заявил, что дроны ВС РФ «Герань» нанесли мощный «удар возмездия» по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году. Он напомнил, что в конце октября прошлого года крыша пустующего здания на территории учебного заведения в Гудермесе загорелась после атаки украинских БПЛА.

ВСУ
Украина
НАТО
генералы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
