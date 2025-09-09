Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 07:54

Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве

Кадыров: ударом по генштабу ВСУ в 2024 году были ликвидированы девять человек

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дроны ВС РФ «Герань» нанесли мощный «удар возмездия» по генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году, заявил в беседе с РИА Новости глава Чечни Рамзан Кадыров. Он напомнил, что в конце октября прошлого года крыша пустующего здания на территории учебного заведения в Гудермесе загорелась после атаки украинских БПЛА.

В ту же ночь была ответка. <...> [Украинским] дроном управляли с центра управления беспилотных систем генштаба ВСУ в Киеве. Как только установили, откуда управляли дроном, по нему ударили две «Герани», — подчеркнул руководитель республики.

По его словам, ракеты пробили крышу генштаба, а радиоразведка перехватила переговоры, в которых ВСУ говорили о девяти погибших и 17 раненых. С российской стороны жертв после атаки беспилотника на университет не было, резюмировал чеченский лидер.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что Кадыров получает многочисленные обращения от украинских женщин. В своих посланиях они просят главу республики помочь в поиске сыновей, которых ловят на украинских улицах и насильно отправляют на фронт.

До этого Кадыров заявил, что мир на Украине возможен только в том случае, если страна станет российским регионом. Он признался, что не является сторонником остановки боевых действий при нынешнем положении дел, а также напомнил, что «цели и задачи СВО взяты не с потолка».

