Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине Кадыров заявил, что мир возможен при становлении Украины российским регионом

Мир возможен при становлении Украины российским регионом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с РИА Новости. По его словам, он не является сторонником остановки боевых действий в зоне СВО при нынешнем положении дел. В частности, российской стороне не выгодно прекращать их сейчас, объяснил Кадыров.

Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России, — отметил он.

Ранее Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин присвоил высокое воинское звание председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Он удостоен звания генерал-лейтенанта.

Таке глава Чеченской Республики сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась спецбортом в зону проведения СВО. По его словам, самолет с бойцами вылетел из Международного аэропорта Грозный накануне, 4 сентября. Как уточнил Кадыров, «в добрый путь» добровольцев проводил председатель правительства Магомед Даудов.