07 сентября 2025 в 08:22

Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине

Кадыров заявил, что мир возможен при становлении Украины российским регионом

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мир возможен при становлении Украины российским регионом, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в разговоре с РИА Новости. По его словам, он не является сторонником остановки боевых действий в зоне СВО при нынешнем положении дел. В частности, российской стороне не выгодно прекращать их сейчас, объяснил Кадыров.

Цели и задачи СВО взяты не с потолка – это гарантия безопасности всей нашей страны. Мир на наших границах возможен только тогда, когда Украина станет регионом или округом России, — отметил он.

Ранее Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин присвоил высокое воинское звание председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Он удостоен звания генерал-лейтенанта.

Таке глава Чеченской Республики сообщил, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась спецбортом в зону проведения СВО. По его словам, самолет с бойцами вылетел из Международного аэропорта Грозный накануне, 4 сентября. Как уточнил Кадыров, «в добрый путь» добровольцев проводил председатель правительства Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров
СВО
Украина
Чечня
