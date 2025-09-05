Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 18:16

Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: kremlin.ru

Новая группа добровольцев из Чечни вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции, написал в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, самолет с бойцами вылетел из Международного аэропорта Грозный накануне, 4 сентября.

Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. Самолет отправился накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — говорится в сообщении.

Как уточнил Кадыров, «в добрый путь» добровольцев из Чечни проводил председатель правительства региона Магомед Даудов. Он пожелал бойцам добиться победы и вернуться домой живыми и здоровыми. По словам главы Чечни, по прибытии на СВО добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат».

Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка, — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин присвоил высокое воинское звание председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Он удостоен звания генерал-лейтенанта.

Чечня
Рамзан Кадыров
СВО
добровольцы
бойцы
