Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни

Новая группа добровольцев из Чечни вылетела спецбортом в зону проведения специальной военной операции, написал в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, самолет с бойцами вылетел из Международного аэропорта Грозный накануне, 4 сентября.

Очередная группа добровольцев спецбортом вылетела в зону проведения специальной военной операции. Самолет отправился накануне из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — говорится в сообщении.

Как уточнил Кадыров, «в добрый путь» добровольцев из Чечни проводил председатель правительства региона Магомед Даудов. Он пожелал бойцам добиться победы и вернуться домой живыми и здоровыми. По словам главы Чечни, по прибытии на СВО добровольцы присоединятся к спецназу «Ахмат».

Отмечу, что для ряда бойцов это уже не первая командировка, — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров рассказал, что президент России Владимир Путин присвоил высокое воинское звание председателю правительства Чечни Магомеду Даудову. Он удостоен звания генерал-лейтенанта.