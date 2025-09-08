Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову Украинки обращаются к Кадырову с просьбой помочь найти детей

Глава Чечни Рамзан Кадыров получает многочисленные обращения от украинских женщин, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев в эфире ЧГТРК «Грозный». По его словам, в посланиях они просят помочь в поиске детей.

Однако Солтаев не уточнил, каких именно детей имеют в виду жительницы Украины. Речь может идти о военнослужащих ВСУ, числящихся пропавшими, либо о несовершеннолетних, оказавшихся на территории России.

По его словам, в письмах женщины также пишут о недоверии к властям своей страны и рассчитывают на поддержку. Омбудсмен отметил, что обращения сопровождаются признанием авторитета Кадырова, а ни одно из посланий не останется без внимания.

Ранее Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции. Самолет с бойцами вылетел 4 сентября из Международного аэропорта Грозный. Их провожали председатель правительства Чечни Магомед Даудов. По прибытии добровольцы должны присоединиться к спецназу «Ахмат». По словам Кадырова, многие бойцы уже участвовали в подобных командировках.