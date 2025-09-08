Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 16:37

Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову

Украинки обращаются к Кадырову с просьбой помочь найти детей

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров получает многочисленные обращения от украинских женщин, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Мансур Солтаев в эфире ЧГТРК «Грозный». По его словам, в посланиях они просят помочь в поиске детей.

Однако Солтаев не уточнил, каких именно детей имеют в виду жительницы Украины. Речь может идти о военнослужащих ВСУ, числящихся пропавшими, либо о несовершеннолетних, оказавшихся на территории России.

По его словам, в письмах женщины также пишут о недоверии к властям своей страны и рассчитывают на поддержку. Омбудсмен отметил, что обращения сопровождаются признанием авторитета Кадырова, а ни одно из посланий не останется без внимания.

Ранее Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в зону специальной военной операции. Самолет с бойцами вылетел 4 сентября из Международного аэропорта Грозный. Их провожали председатель правительства Чечни Магомед Даудов. По прибытии добровольцы должны присоединиться к спецназу «Ахмат». По словам Кадырова, многие бойцы уже участвовали в подобных командировках.

Рамзан Кадыров
Украина
поиски
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пасть как у змеи»: в Сети раскритиковали внешность жены Безоса на ужине
Стало известно, какой фактор повышает риск ранней смерти
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут в октябре 2025 года: насколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.