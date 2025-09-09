Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве Военэксперт Дандыкин: ВСУ не ожидали, что будет нанесен удар по их Генштабу

Украинские военные не ожидали, что по зданию Генерального штаба ВСУ в Киеве будет нанесен удар, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, успешная атака стала возможной благодаря грамотным действиям российской стороны. Военэксперт отметил, что украинская система ПВО не смогла предотвратить попадание, что свидетельствует о высоком уровне планирования операции.

Результативная атака на Генштаб ВСУ стала возможной, так как подобных ударов было несколько. Украинская ПВО не справилась, ее прорвали. Это заслуга наших военных. Значит были отвлекающие маневры. ВСУ пропустили удар, потому что не ожидали его, — пояснил Дандыкин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дроны ВС РФ «Герань» нанесли мощный «удар возмездия» по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году. По его словам, в конце октября прошлого года крыша пустующего здания на территории учебного заведения в Гудермесе загорелась после атаки украинских БПЛА.

До этого военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что удар по Генштабу ВСУ является предупреждением для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, вероятно, ВС России хотели таким образом показать, что могут начать атаки на украинские органы управления.