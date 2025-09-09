Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Военэксперт указал на скрытое послание в ударе России по Генштабу ВСУ

Военэксперт Тимошенко: удар по Генштабу ВСУ стал предупреждением для Зеленского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удар по Генштабу ВСУ является предупреждением для президента Украины Владимира Зеленского, выразил мнение в беседе с изданием «Ридус» военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко. Он не исключил, что ВС России хотели таким образом показать, что могут начать атаки на органы управления Украины.

Россия намекает, что может начать бить по украинским органам управления, от чего ранее воздерживалась. Можно это оценивать так. Но дойдет ли это до Зеленского и его западных покровителей? Понятия не имею, будет ли Москва наносить удары по офису президента Украины, — заявил Тимошенко.

Ранее политолог Ярослав Прокопишин заявил, что сообщения о возможном бегстве Зеленского из Киева на фоне успешного наступления Вооруженных сил России не соответствуют действительности. По его словам, подобные разговоры вызваны информационным шумом и нервозностью, характерными для военного времени.

