09 сентября 2025 в 15:29

В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве

Депутат Колесник: удар по Генштабу ВСУ в Киеве стал сигналом Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Удар по зданию Генштаба ВСУ в Киеве стал предупреждением для украинских властей, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, действия ВС России были ответом на атаки ВСУ на мирные объекты в РФ.

Думаю, что в Генштабе ВСУ ликвидировали не самых высокопоставленных лиц. Высокопоставленные давно попрятались в бункерах, бомбоубежищам. А сама атака — это предупреждение Киеву не наносить ударов по российским мирным объектам, поскольку ответ будет тяжелым. И это только начало ответа. Они получат по военной инфраструктуре, удары будут чувствительными, — отметил Колесник.

Как подчеркнул парламентарий, Киев не раз предупреждали, что он «получит по полной». Депутат также посоветовал западным лидерам не посещать украинскую столицу.

Мы не раз говорили, что Киев получит по полной. Мы ждали, мы всегда стараемся дать людям возможность подумать. А западные гости пусть думают, приезжать ли в Киев. Пусть сидят у себя в квартирах и нос не высовывают, — подытожил Колесник.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дроны ВС РФ «Герань» нанесли мощный «удар возмездия» по Генштабу ВСУ в ответ на атаку на Российский университет спецназа в 2024 году. Он напомнил, что в конце октября прошлого года крыша пустующего здания на территории учебного заведения в Гудермесе загорелась после атаки украинских БПЛА.

