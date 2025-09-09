Военэксперт объяснил, как изменится тактика ВСУ после удара по Генштабу Военэксперт Дандыкин: после удара по Генштабу генералы ВСУ спрячутся под землей

Украинское командование будет вынуждено кардинально изменить свою тактику, укрывшись в подземных бункерах, после успешной атаки ВС России по зданию Генерального штаба ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, высшие военные чины попытаются избежать новых точечных ударов.

Думаю, что подобные удары, как тот, который был нанесен ВС РФ по Генштабу ВСУ, продолжатся. Но теперь придется искать генералов ВСУ под землей. Скорее всего, украинские войска сделают вывод и начнут прятать генералитет в бункерах, на полигонах и так далее, — пояснил Дандыкин.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Михаил Тимошенко выразил мнение, что удар по Генштабу ВСУ является предупреждением для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, ВС России, вероятно, хотели показать, что могут начать атаки на украинские органы управления.

До этого Дандыкин заявил, что удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть нанесен для ликвидации высокопоставленных военных советников из стран НАТО. По его словам, они участвовали в планировании операций украинской армии.