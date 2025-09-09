В Госдуме объяснили, почему ВС России не бьют по Банковой улице в Киеве Депутат Колесник: ВС России не бьют по Банковой улице из-за мирных киевлян

Российские военные не наносят удары по центру Киева, в том числе по Банковой улице и зданию Верховной рады, из-за расположенных поблизости объектов культурного и религиозного наследия, а также из-за проживания в районе мирных граждан, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Парламентарий подчеркнул, что российская сторона принципиально отличается от ВСУ подходом к выбору целей.

Россия не наносит удары по мирным жителям, по храмам. В отличие от Украины, мы не так воспитаны. Поэтому мы не бьем по Банковой улице и Верховной раде. Все-таки это центр Киева, там много мирных людей, святыни РПЦ, там рядом Киево-Печерская лавра, где лежат мощи наших святых. В Раде представители украинского народа, он их выбирал. Среди них есть и те, кто плохо относится к Владимиру Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Нужно отличать украинскую верхушку от народа. Украинцы уже не хотят [боевых действий], — пояснил Колесник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что удар по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины мог быть нанесен для ликвидации высокопоставленных военных советников из стран НАТО, в том числе генералов, принимающих непосредственное участие в планировании операций. По его словам, это является ответной мерой на нападение на Российский университет спецназа в Чечне в 2024 году.