10 сентября 2025 в 09:06

ВМФ России сорвал попытку ВСУ прорваться через Черное море

Минобороны сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военнослужащие Черноморского флота ВМФ России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Украинская армия предприняла попытку атаки около 7 утра 10 сентября.

Около 07:10 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, — сказано в сообщении.

В ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны сбили 122 украинских беспилотника. По данным Минобороны, 21 дрон удалось уничтожить над Брянской областью, 17 — над Крымом, еще 12 — над Воронежской областью. Кроме того, БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тульской областями и Кубанью.

Между тем в Матвеево-Курганском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА пришлось эвакуировать воспитанников и воспитателей специальной школы-интерната. По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятерых сотрудников. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала.

