Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 08:00

Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украинок начинают активно подготавливать к службе в национальной армии, дроны ВСУ ударили по школе-интернату в Ростовской области, Киеву передали первые установки ЗРК Patriot из Германии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ начали активно готовить к мобилизации женщин

На Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными, сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.

Ситуация осложняется тем, что в украинской армии нет притока новых добровольцев. При этом качество подготовки принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего.

Германия передала Украине первые установки ЗРК Patriot

Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Немецкий министр обороны Борис Писториус уточнил, что Берлин пообещал поставить их Киеву.

Политик также добавил, что Германия заключила с украинскими оружейными компаниями контракты на общую сумму €300 млн. Это нужно для того, чтобы запустить новую инициативу по глубинным ударам и усилить поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью.

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Детский интернат попал под удар дронов ВСУ

В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната.

Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. Остальных людей разместили в ПВР.

Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ

Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции может остаться без энергоснабжения, сообщил ее директор Юрий Черничук. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.

Директор ЗАЭС подчеркнул важность последней линии связи с энергосистемой и добавил, что, хотя команда готова реагировать на различные вызовы, длительное воздействие может привести к серьезным повреждениям. По его словам, Запорожская АЭС располагает запасами дизельного топлива для генераторов, которых хватит на месяц в случае повторной потери внешнего энергоснабжения. Поставки топлива организованы и продолжаются.

Колоссальные потери украинской армии под Сумами

Потери украинской армии в Юнаковке в Сумской области составили до 3 тыс. человек за лето, информируют журналисты. Это село фактически является последним укрепрайоном перед городом Сумы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

В Юнаковку прибыли военнослужащие 106-й дивизии Воздушно-десантных войск России. Они завершают зачистку населенного пункта. На данный момент Вооруженные силы РФ освободили село примерно на 95%.

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Стали известны возможные цели массированного удара ВС РФ по Украине

В ночь на среду, 10 сентября, Вооруженные силы России, предположительно, могли нанести массированный удар по Украине, писали СМИ. Авторы материала уточнили, что возможными целями могли стать объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как сказано в публикации, предполагаемые цели находятся как на западе, так и на востоке Украины, для операции могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники-камикадзе «Герань-2». Кроме того, на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка».

Читайте также:

Наступление ВС РФ на Харьков 9 сентября: вся правда о ситуации в Купянске

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября

Удар по Генштабу ВСУ: что сказал Кадыров, как это изменит ход СВО

ВС РФ
ВСУ
СВО
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 530 машин стоят в очереди перед Крымским мостом
Семья купила склад и нашла в нем чемоданы с останками детей
Посольство раскрыло, есть ли россияне среди пострадавших на Бали
Дети избили до смерти трехметрового питона
Подравшийся в московском кафе футболист Смолов пойдет под суд
Популярный курорт «смывают» проливные дожди
«Горжусь»: Дуров высказался о Telegram и протестах во Франции
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 10 сентября, букет аллергенов
Бойцы после успешного рывка в Купянске заняли важный для ВСУ участок трассы
Стало известно отношение россиян к единой форме для уроков физкультуры
Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября
Каллас озвучила почти пустому залу сумму трат ЕС на Украину
Россиян предупредили об опасности покупки банковских карт с балансом
Роналду повысил свои шансы на покорение снайперского рекорда в футболе
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 10 сентября: инфографика
Больше сотни украинских дронов пытались ночью атаковать Россию
Поджог опоры ЛЭП обесточил около 25 тыс. домов в Германии
Молдавская сборная по футболу потерпела крупнейшее поражение в истории
Беспилотники ВСУ попытались подобраться к российскому городу с моря
Свыше 10 беспилотников ударили по Воронежской области посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!
Общество

Спит под снегом и просыпается красавицей. Сейте этот многолетник в ноябре!

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.