Крах ВСУ под Сумами, удар БПЛА по интернату: новости СВО к утру 10 сентября

Украинок начинают активно подготавливать к службе в национальной армии, дроны ВСУ ударили по школе-интернату в Ростовской области, Киеву передали первые установки ЗРК Patriot из Германии. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.
Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 9 сентября, читайте в материале NEWS.ru.
ВСУ начали активно готовить к мобилизации женщин
На Украине полным ходом запустилась подготовка к мобилизации женщин, поскольку потери стали просто колоссальными, сообщили в российских силовых структурах. Уточняется, что в бригадах ВСУ уже вводятся должности советников командира по вопросам гендерного равенства.
Ситуация осложняется тем, что в украинской армии нет притока новых добровольцев. При этом качество подготовки принудительно мобилизованных оставляет желать лучшего.
Германия передала Украине первые установки ЗРК Patriot
Германия передала Украине первые пусковые установки двух зенитно-ракетных комплексов Patriot. Немецкий министр обороны Борис Писториус уточнил, что Берлин пообещал поставить их Киеву.
Политик также добавил, что Германия заключила с украинскими оружейными компаниями контракты на общую сумму €300 млн. Это нужно для того, чтобы запустить новую инициативу по глубинным ударам и усилить поддержку закупок дальнобойных беспилотников украинской промышленностью.
Детский интернат попал под удар дронов ВСУ
В Матвеево-Курганском районе из-за атаки БПЛА проведена эвакуация воспитанников и воспитателей Матвеево-Курганской специальной школы-интерната, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, здание было повреждено, из него вывели 73 ребенка и пятеро сотрудников интерната.
Слюсарь уточнил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их доставили в районную больницу. Остальных людей разместили в ПВР.
Директор ЗАЭС объяснил, к чему могут привести удары ВСУ
Запорожская АЭС в случае целенаправленных атак Вооруженных сил Украины на критически важные объекты станции может остаться без энергоснабжения, сообщил ее директор Юрий Черничук. Он отметил, что персонал готов к любым потенциальным угрозам.
Директор ЗАЭС подчеркнул важность последней линии связи с энергосистемой и добавил, что, хотя команда готова реагировать на различные вызовы, длительное воздействие может привести к серьезным повреждениям. По его словам, Запорожская АЭС располагает запасами дизельного топлива для генераторов, которых хватит на месяц в случае повторной потери внешнего энергоснабжения. Поставки топлива организованы и продолжаются.
Колоссальные потери украинской армии под Сумами
Потери украинской армии в Юнаковке в Сумской области составили до 3 тыс. человек за лето, информируют журналисты. Это село фактически является последним укрепрайоном перед городом Сумы. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
В Юнаковку прибыли военнослужащие 106-й дивизии Воздушно-десантных войск России. Они завершают зачистку населенного пункта. На данный момент Вооруженные силы РФ освободили село примерно на 95%.
Стали известны возможные цели массированного удара ВС РФ по Украине
В ночь на среду, 10 сентября, Вооруженные силы России, предположительно, могли нанести массированный удар по Украине, писали СМИ. Авторы материала уточнили, что возможными целями могли стать объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.
Как сказано в публикации, предполагаемые цели находятся как на западе, так и на востоке Украины, для операции могли применить гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники-камикадзе «Герань-2». Кроме того, на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка».
