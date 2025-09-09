Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября

Российские военкоры продолжают обсуждать текущую ситуацию на Покровском направлении в ДНР и у Днепропетровской области Украины. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 9 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Покровска, Днепра, Мирнограда, Успеновки, Богдановки, Удачного, Котлино, Славянска, Краматорска?

Бои и события у Покровска, Славянска, Краматорска и Днепра во вторник, 9 сентября: обстановка на фронте

«Битва за Славянск. Тотальный логистический контроль. Минувшей ночью нанесены массированные удары по главной линии обороны противника в Донбассе — „Герани“ поражали цели в Дружковке, Краматорске и Славянске. Дронами атакованы позиционный район ПВО, склады с вооружениями, гаражи с пикапами мобильных огневых групп, передвижные ПЗРК. За Славянско-Краматорскую агломерацию взялись всерьез. Генеральная битва за Донбасс еще только замаячила на горизонте, но ее очертания уже осязаемо вырисовываются. И, похоже, к огромной территории командование ВС РФ решило применить тактику, отточенную на городах: вместо штурмов в лоб — обход и нарушение логистики», — пишет военкор Александр Коц.

По его мнению, заход на территорию Днепропетровской области преследует своей целью продвижение на главные пути снабжения в обход основных оборонительных линий.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Добропольский выступ, ставший для противника совершенно неожиданным, тоже призван обеспечить продвижение там, где фортификации к обороне не готовили. Если порисовать стрелочки, то читается направление на Барвенково. Мы к нему рвали из Изюма в 2022-м, но не срослось. По сути, после охвата большой агломерации с запада у противника останется только снабжение с севера, через Харьковскую область. Но и этими артериями уже занялись российские дроноводы. А мы ведь еще даже не начинали. Надо подтягивать восточный фронт, брать Северск и Лиман, двигаться к Константиновке и Дружковке от Часова Яра, идти по Артемовской трассе… Но сегодня освобождение главного форпоста Киева в Донбассе уже не кажется чем-то нереально далеким», — добавил Коц.

«Военная хроника» объяснила, зачем ВС РФ используют «спящие» дроны в Славянске.

«Ряд источников заявляет, что российские FPV-дроны теперь применяются на удалении до 40–50 км от линии фронта и позволяют РФ блокировать несколько трасс между Славянском и другими городами, что позволяет парализовать часть оперативной глубины обороны ВСУ. Помимо трассы Славянск — Изюм, на данный момент под контроль попала еще одна дорога — на Барвенково. Ранее ее использовали для переброски резервов и подвоза боеприпасов с западной стороны (что делало маршрут частично более безопасным), но последние несколько дней эта дорога перестала быть безопасной», — отметили авторы канала.

Украинская сторона считает, что для блокирования этих дорог с помощью БПЛА РФ применяет тактику «дронов-маток», когда беспилотники типа «Орлан» с ретранслятором «заводят» по несколько FPV-дронов глубоко в тыл, где они переходят в режим ожидания и атакуют цель только при появлении, а все остальное время «спят», подчеркнула «Военная хроника».

«Это объясняет способность беспилотников действовать на большой дальности и расширяет возможности по систематическому нарушению работы украинских коммуникаций. Тактика использования так называемых спящих FPV-дронов, а также использования для доставки более крупных носителей начала применяться еще в 2023 году. По сути, применение „спящих“ FPV и их заброска носителями стали инструментом для расширения радиуса поражения. Если раньше такие дроны работали в пределах 10–15 км от оператора, то теперь они способны действовать на глубину 40–50 км, перекрывая ключевые маршруты снабжения и создавая постоянную угрозу в тыловой зоне противника», — добавили авторы канала.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Минобороны РФ сегодня заявило, что подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ.

«Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Новопетровское и Сосновка Днепропетровской области. Подразделения группировки войск „Центр“ улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Владимировка, Димитров, Красноармейск, Лысовка, Приют и Родинское Донецкой Народной Республики. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Бересток, Клебан-Бык, Краматорск, Плещеевка, Резниковка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики», — добавили в МО РФ.

