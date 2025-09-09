Волчанск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 9 сентября? Что происходит у Волчанска, Дерилово, Карповки, Купянска, Клебан-Быка, Мирного, Новоселовки, Новониколаевки, Никаноровки, Нелеповки, Покровска, Переездного, Предтечино, Северска, Сосновки, Синельниково, Среднего, Софиевки, Харькова, Шахово, Шандриголово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении продолжаются сражения в районе Сосновки. ВС РФ ведут бои за Новопетровское (Терновое), продвигаются в сторону Новониколаевки. На Покровском направлении ВС РФ продвигаются восточнее Мирнограда. На Добропольском участке продолжаются бои за Новое Шахово и Никаноровку. Войска РФ наступают в центре Шахово, а также продвигаются в сторону Софиевки. На Константиновском направлении продолжаются столкновения на подступах к Константиновке. ВС РФ атакуют в сторону Нелеповки и Плещеевки. Продолжаются сражения на южных окраинах Клебан-Быка и в Предтечино. На Краснолиманском направлении продолжаются интенсивные бои в районе Шандриголово и Среднего. В Заречном работают артиллерия и БПЛА РФ. По сведениям источников, войска РФ успешно продвигаются в восточной части Купянска, подходят к Молочноконсервному заводу. Продолжаются ожесточенные бои к западу и северо-западу от Купянска», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Харьковском направлении продолжаются встречные бои на левобережье Волчанска, а также в лесу западнее Синельниково, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«На Краснолиманском направлении в Заречном — встречное движение войск. Противник проводит пиар-акции по установке флагов. Восточнее и севернее Дерилово и восточнее Шандриголово ВС России ведут штурмовые действия. Также наши продвинулись в Серебрянском лесу. На Константиновском направлении — бои в районе Белой Горы и Александро-Шультино. ВСУ контратаковали в районе Предтечино», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Северском направлении ВС РФ продолжают выбивать бойцов ВСУ из Серебрянского лесничества, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Также активно наступаем на Ямполь. В Северске наши войска артиллерией активно обрабатывают позиции ВСУ. Константиновское направление. Идет дозачистка Александро-Шультино, наши войска подошли к Нелеповке, идут бои в н. п. Клебан-Бык, за нами южная часть. В Предтечино встречные бои. Лиманское направление. Шандриголово на 40% под нашим контролем, идут бои у Карповки и у Среднего. Подошли наши войска к северной части Дерилово. От Колодезей продвинулись к Мирному. Харьковское направление. ВС РФ с очень тяжелыми боями продвигаются в лесу западнее Синельниково и на левом берегу реки Волчьей в Волчанске. Враг оказывает ожесточенное сопротивление и перебрасывает новые резервы. Наши авиация ВКС РФ и ТОС активно работают на данном участке фронта. На левом берегу Волчанска ВС РФ имеют продвижение еще на 150 метров», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

