Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей

Вооруженные силы России сегодня ночью, 9 сентября, нанесли массированный удар по объектам ВСУ на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были уничтожены?

Что известно об ударах по Украине 9 сентября

Российские военные в ночь на 9 сентября нанесли удары по военным объектам Вооруженных сил Украины с применением более 80 беспилотников, РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер-М», сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«„Торнадо-С“ и „Герани“ нанесли массированный удар по военным объектам в районах Краматорска и Славянска. Предварительно, поражен позиционный район украинских систем ПВО. По Дружковке нанесен удар ОТРК „Искандер-М“, — отметил Царев.

Он добавил, что также были нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в пригороде Запорожья.

РСЗО «Торнадо-С» ВС РФ Фото: Пресс-служба МО РФ/ТАСС

По данным Telegram-канала «Донбасский партизан», в Краматорске удар был нанесен по территории 85-й авиационной комендатуры ВВК «Восток». Объект, как уточняет источник, выполнял задачи по размещению мобильных средств ПВО ближнего действия, прикрывавших Краматорско-Славянскую агломерацию.

«Удар по 85-й авиационной комендатуре имел двойной эффект: нанесено разрушение инфраструктуре и уничтожена техника, а также сорвана работа мобильных групп ПВО ближнего действия. Особенно важен факт уничтожения американского ЗРК Avenger, который ВСУ планировали использовать для усиления системы ПВО агломерации», — пишет «Донбасский партизан».

Также, по информации источника, в Краматорске российские военные нанесли удары по складскому комплексу, который использовался инженерным подразделением украинской штурмовой бригады «Лють» как пункт хранения и обслуживания инженерных средств, боеприпасов и специального оборудования.

Уточняется, что в результате атаки произошло обрушение зданий, разрушена система электроснабжения, уничтожены инженерные заряды, миноискатели, инструменты для разборки завалов, генераторы, грузовая и прочая техника.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

