Гибель мирного жителя при атаке дронов ВСУ на Сочи, Киев набирает в ряды национальной армии неонацистов и убийц, американский «воздушный щит» может появиться над Украиной. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 8 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские наемники жестоко расправлялись с пленными

Формирование Chosen Company («Избранная рота») систематически совершает военные преступления в зоне специальной военной операции, рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной. По его словам, в октябре 2023 года под Первомайском (ДНР) «солдаты удачи» расстреляли группу пленных российских военнослужащих.

Он также сообщил, что военный медик Каспар Гроссе фиксировал в дневнике многочисленные случаи казней пленных. При попытке получить разъяснения о правилах обращения с военнопленными наемник получил от одного из вербовщиков уклончивый ответ, допускавший казни при формальных «нарушениях процедуры сдачи».

Мирный житель стал жертвой удара по Сочи

Мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его информации, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

Губернатор поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать семье погибшего всю необходимую помощь. Власти региона также помогут в восстановлении поврежденного имущества.

ФРГ попытается помочь Украине защитить небо от дронов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall заключит контракт на поставку Украине мобильных артиллерийских систем Skyranger, предназначенных для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, заявил глава компании Армин Паппергер. Первые партии вооружения будут переданы украинской стороне уже в текущем году.

Он отметил, что каждая такая система способна контролировать территорию 4×4 км, обеспечивая полное уничтожение беспилотников. При этом системы, поставляемые Украине, не состоят на вооружении бундесвера.

ВСУ использовали «смесь ракеты и дрона» для атаки на ДНР

Вооруженные силы Украины осуществили масштабный комбинированный удар по городам Донецку и Макеевке с использованием различных видов вооружения. Согласно данным оперативных служб, атака включала применение реактивных дронов-ракет «Паляница», беспилотников самолетного типа и крылатых ракет Storm Shadow.

Общее количество запущенных БПЛА составило не менее 20 единиц, причем большая часть из них относилась именно к типу «Паляница». Обстрелы наносились комбинированно с ударными дронами самолетного типа.

Наемник рассказал о наборе в ВСУ «сброда» убийц

Командование Вооруженных сил Украины целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями, заявил Бенджамин Рид. Особое внимание наемник уделил присутствию в рядах формирований людей, разыскиваемых правоохранительными органами своих стран.

Он проходил службу на Украине с февраля 2022 года по май 2024 года в различных подразделениях: от инструктора тактической медицины до оператора БПЛА в составе печально известного Интернационального легиона. Именно там, по его словам, он столкнулся с системным нарушением отбора.

Американский «воздушный щит» могут растянуть на Украине

В западных странах активно обсуждается возможность установления фактического режима прекращения огня на Украине путем развертывания американской системы ПВО. Как сообщает обозреватель Гидеон Рахман, данный план предполагает создание так называемого воздушного щита, который ограничит возможности авиационных ударов.

По информации издания, европейские лидеры в настоящее время работают над ускорением и оптимизацией процессов военной поддержки Украины. Предлагаемый «воздушный щит» будет включать усиленные поставки средств противовоздушной обороны, способных нейтрализовать угрозу со стороны дронов, однако не обеспечит защиту от баллистических ракет.

