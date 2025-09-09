Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 05:58

Украинские наемники жестоко расправлялись с пленными

Наемник Рид рассказал о расстрелах пленных россиян бойцами «Избранной роты»

Формирование Chosen Company («Избранная рота») систематически совершает военные преступления в зоне специальной военной операции, рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью Марии Бутиной для ТАСС. По его словам, в октябре 2023 года под Первомайском (ДНР) «солдаты удачи» расстреляли группу пленных российских военнослужащих.

Пленных выстроили в шеренгу и казнили, как в сериале «Братья по оружию». Это было мое первое осознание того множества военных преступлений, совершенных Chosen Company под командованием Райана О'Лири, — указал Рид.

Он также сообщил, что военный медик Каспар Гроссе фиксировал в дневнике многочисленные случаи казней пленных. При попытке получить разъяснения о правилах обращения с военнопленными наемник получил от одного из вербовщиков уклончивый ответ, допускавший казни при формальных «нарушениях процедуры сдачи».

Рид участвовал в боях на стороне ВСУ с 2022 года. Он покинул «Избранную роту» из-за несогласия с методами ведения конфликта.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины целенаправленно набирает в свои ряды неонацистов и лиц с криминальными наклонностями. В их составе есть люди, разыскиваемые правоохранительными органами своих стран.

