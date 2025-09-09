Уничтожили орудия, укрепления и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 сентября

Российские военнослужащие 4-й танковой дивизии группировки войск «Запад» уничтожили гаубицей «Мста-С» пункт запуска беспилотников, орудия и живую силу ВСУ в зоне СВО. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 9 сентября?

Уничтожили орудия и живую силу ВСУ

Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» 275-го самоходно-артиллерийского полка 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению различных целей в зоне проведения специальной военной операции.

«В этот раз расчеты <…> при выполнении огневых задач уничтожили артиллерийские орудия, точки взлета БПЛА, укрепленные позиции и живую силу подразделений ВСУ», — рассказали в ведомстве.

В МО отметили, что объективный контроль, полученный с беспилотников в режиме реального времени, позволил убедиться в ликвидации всех выявленных целей.

FPV-дроны поразили танк ВСУ

Российские военнослужащие 58-й армии группировки войск «Днепр» уничтожили украинский танк на Ореховском направлении в Запорожской области, рассказали в Минобороны России.

«На Ореховском направлении в Запорожской области операторы FPV-дронов гвардейской 58-й общевойсковой армии группировки войск „Днепр“ продолжают наносить значительный урон ВСУ, демонстрируя высокую точность и эффективность в выполнении боевых задач. Благодаря слаженной работе расчетов БПЛА был обнаружен и успешно уничтожен танк противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях и благодаря оперативной работе разведки.

Ударили по технике ВСУ

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ поразил пункт временной дислокации и технику ВСУ в зоне ответственности Южной группировки войск, заявили в Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 воздушно-космических сил нанес удар по бронированной автомобильной технике и пункту временной дислокации подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Юг“. Удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — сказали в военном ведомстве.

Ликвидировали пикап, блиндаж и боевую бронемашину

Расчеты беспилотной авиации группировки войск «Юг» уничтожили пикап, блиндаж и боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины на разных направлениях проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет разведывательного беспилотного летательного аппарата ZALA 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск в своей зоне ответственности на Краматорско-Дружковском направлении обнаружил пикап ВСУ, груженый боеприпасами. Координаты цели незамедлительно были переданы операторам БПЛА, работающим с дронами самолетного типа „Молния“», — говорится в сообщении.

