«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 сентября

Расчет РСЗО «Ураган» группировки войск «Днепр» уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 8 сентября?

«Ураган» разнес позиции и живую силу ВСУ

Как сообщили в Минобороны России, расчет РСЗО «Ураган» 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» находится в полной боевой готовности круглосуточно.

«Боевая задача может поступить в любой момент. По команде расчеты „Урагана“ выезжают из укрытия и оперативно выдвигаются на огневую позицию. В этот раз расчет „Урагана“ уничтожил пункты временной дислокации, позиции и живую силу ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области на расстоянии более 35 км», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили работу операторов БПЛА, которые вели корректировку артиллерийского огня и зафиксировали уничтожение целей.

Уничтожили танк Т-80 ВСУ

Операторы ударных беспилотников группировки «Восток» уничтожили танк Т-80 украинских сил в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Ивановка Днепропетровской области операторы БПЛА группировки обнаружили на огневой позиции танк Т-80 ВСУ. К выявленной вражеской цели были оперативно направлены ударные FPV-дроны подразделения. Несколько прицельных попаданий вывели боевую машину из строя, после чего произошла детонация боекомплекта», — отметили в МО.

Также в ведомстве сообщили, что артиллерийские расчеты группировки успешно уничтожили живую силу и блиндажи противника.

«По выявленным вражеским целям нанесли огневой удар расчеты 152-мм самоходных орудий 2С5 „Гиацинт-С“, разрушив инженерные укрепления и уничтожив личный состав ВСУ», — рассказали в Минобороны.

Ликвидировали САУ и бойцов ВСУ

В Харьковской области, в зоне спецоперации, барражирующий боеприпас «Куб» группировки войск «Запад» успешно уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку вместе с личным составом ВСУ, сообщило ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Расчет барражирующего боеприпаса „Куб“ 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку ВСУ западного производства и живую силу противника в зоне проведения СВО в Харьковской области. По данным аэроразведки, националисты из САУ вели огонь в сторону мирного населения и российских позиций», — говорится в сообщении.

Ударили по скоплению ВСУ

В Минобороны России заявили, что расчет ударных беспилотников из Новороссийска успешно выявил и уничтожил скопление украинских военных на Ореховском направлении в Запорожской области.

«В одном из населенных пунктов расчетами БПЛА Новороссийского полка горного соединения ВДВ была выявлена группа пехоты противника, которая пыталась скрытно перемещаться. Благодаря профессиональной работе операторов БПЛА, точными сбросами боеприпасов удалось дезорганизовать группу пехоты противника. Враг в спешке начал искать более надежное укрытие, но и это не помогло. Операторы FPV-дронов настигали противника в каждом укрытии», — отмечается в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что живая сила противника была полностью ликвидирована.

