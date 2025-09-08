Зверская атака ВСУ на Донецк: разрушения, раненые, что известно

В ночь на 8 сентября украинская армия атаковала Донецк. Противник обстрелял новый парк развлечений. Что известно о пострадавших и разрушениях?

Что известно об атаке на Донецк

В Донецке в Калининском районе ВСУ нанесли удар по центральной части парка «Гулливер». В результате атаки пострадали люди, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, перед инцидентом местные жители услышали звук беспилотного летательного аппарата. Атака произошла поздним вечером 7 сентября, когда парк ещё был открыт для посетителей.

«Боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. Предварительно, есть пострадавшие, им оказывают помощь», — указано в сообщении.

На месте работают экстренные службы, включая бригады скорой медицинской помощи. Информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется. В центре Донецка слышны сирены спецтранспорта.

Парк «Гулливер» был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Ситуация в городе остается напряженной.

Что об атаке на Донецк сказал глава ДНР Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ.

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка „Гулливер“ ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали: девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в посте.

Отмечается, что повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля.

«Со стороны ВСУ совершены 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.

Что об обстреле парка в Донецке пишут военкоры

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» назвал атаку ВСУ на Донецк зверской. По данным авторов, в результате обстрела ранения получили как минимум пять человек, среди которых было несколько несовершеннолетних.

«Не менее пяти человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате атаки дронов украинских террористов по парку „Гулливер“ в Донецке», — пишет канал.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что здание школы в Калининском районе Донецка получило сильные повреждения после прямого попадания украинского беспилотника.

По его словам, дрон ударил прямо в несущую стену здания.

«До сегодняшнего дня в школе занимались дети. Теперь, скорее всего, учреждение перейдет на дистанционный формат обучения», — сообщил Быковский.

