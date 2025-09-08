Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 00:42

Зверская атака ВСУ на Донецк: разрушения, раненые, что известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ночь на 8 сентября украинская армия атаковала Донецк. Противник обстрелял новый парк развлечений. Что известно о пострадавших и разрушениях?

Что известно об атаке на Донецк

В Донецке в Калининском районе ВСУ нанесли удар по центральной части парка «Гулливер». В результате атаки пострадали люди, некоторые из них получили травмы различной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По информации агентства, перед инцидентом местные жители услышали звук беспилотного летательного аппарата. Атака произошла поздним вечером 7 сентября, когда парк ещё был открыт для посетителей.

«Боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. Предварительно, есть пострадавшие, им оказывают помощь», — указано в сообщении.

На месте работают экстренные службы, включая бригады скорой медицинской помощи. Информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется. В центре Донецка слышны сирены спецтранспорта.

Парк «Гулливер» был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Ситуация в городе остается напряженной.

Что об атаке на Донецк сказал глава ДНР Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ.

«Сегодня вечером в Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка „Гулливер“ ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали: девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в посте.

Отмечается, что повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля.

«Со стороны ВСУ совершены 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.

Что об обстреле парка в Донецке пишут военкоры

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» назвал атаку ВСУ на Донецк зверской. По данным авторов, в результате обстрела ранения получили как минимум пять человек, среди которых было несколько несовершеннолетних.

«Не менее пяти человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате атаки дронов украинских террористов по парку „Гулливер“ в Донецке», — пишет канал.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский сообщил, что здание школы в Калининском районе Донецка получило сильные повреждения после прямого попадания украинского беспилотника.

По его словам, дрон ударил прямо в несущую стену здания.

«До сегодняшнего дня в школе занимались дети. Теперь, скорее всего, учреждение перейдет на дистанционный формат обучения», — сообщил Быковский.

Читайте также:

Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры

Сколько будет пенсия, если не работал всю жизнь? Подробности, как получить

Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября

атаки
ВСУ
СВО
ДНР
Донецк
пострадавшие
дети
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Картина поражает»: Киев обвинили в попытке подкупа американского сенатора
Запрет на пролеты самолетов введен в одном из российских аэропортов
Шесть человек пострадали из-за атаки ВСУ на Донецк
Приметы Натальи Овсяницы 8 сентября: как дубы и березы напророчат холода
Овечкин получил необычный подарок в честь рекорда по голам в НХЛ
Зверская атака ВСУ на Донецк: разрушения, раненые, что известно
Известного российского миллиардера могут осудить за коррупцию
Раскрыт один из вариантов быстрого краха власти Зеленского
Диковинка в погребе: готовим грибной конфитюр с лимоном
Скандалы, болезни: что стало с королевской семьей после смерти Елизаветы II
В Донбассе рассказали о работе ВС РФ у Димитрова
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
«Я должна сказать правду»: у Симоньян обнаружили тяжелое заболевание
В США в очередной раз попытались обвинить Россию в «эскалации»
Запорожская область частично осталась без света
8 сентября — День финансиста: в честь тех, кто управляет денежными потоками
ВСУ атаковали недавно открытый парк в Донецке
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
Чемпион мира по тхэквондо Четинбаг обвиняется в четырех преступлениях
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут
Общество

Готовим ленивый яблочный штрудель — потрясающий пирог за 15 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.