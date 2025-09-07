Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября

Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по ВПК Украины, Киев испытывает острый дефицит солдат в ДНР, новые успехи армии РФ: самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

ВС России нанесли масштабный удар по Украине

Украина подверглась одной из самых интенсивных серий атак за последние недели, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, удары по промышленным и инфраструктурным целям нанесены ракетами и дронами-камикадзе.

Подпольщик отметил, что атаки происходили волнами и затрагивали сразу несколько направлений. По словам Лебедева, под удар попали как прифронтовые Сумщина и Харьковщина, так и крупные города в тылу.

По данным Минобороны РФ, ВС России атаковали объекты военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры в 149 районах Украины. Все они использовались в интересах ВСУ. Поражение нанесено местам сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, складам с вооружением и военной техникой, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям ПВО.

Массированные удары российской армии по военным объектам Украины стали ответом на постоянные угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и его европейских коллег, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что во время последней атаки РФ поразила стратегические объекты, в том числе Крюковский мост. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Офицер ВСУ признался в дефиците личного состава на фронте в ДНР

Вооруженным силам Украины не хватает бойцов на фронте в ДНР, анонимно рассказал западным журналистам офицер штурмовой бригады ВСУ. По его словам, военным приходится оставаться на позициях даже с ранениями — украинская сторона их не забирает.

Офицер уточнил, что раненым сбрасывают воду и продовольствие при помощи дронов. При этом никто из солдат не рвется заменить их на передовой, добавил военный.

Российская армия достигла новых успехов под Днепром и в Сумской области

Вооруженные силы России в ходе осуществления задач спецоперации на Украине освободили населенный пункт Хорошее под Днепром, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, взятием населенного пункта занимались подразделения группировки войск «Восток».

Российские военные также нанесли поражение трем механизированным бригадам ВСУ и бригадам морской пехоты и теробороны. ВСУ потерпели сокрушительный удар в районе населенных пунктов Дорожнянка, Успеновка, Червоное Запорожской области, Новопавловка и Алексеевка Днепропетровской области.

Кроме того, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что ВС РФ выбили военнослужащих ВСУ из села Юнаковка Сумской области Украины. Именно из этого населенного пункта противник ранее осуществлял вылазки в сторону Курской области. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Российская ПВО перехватила несколько снарядов HIMARS

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в Минобороны России. Также были перехвачены 210 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

По данным оборонного ведомства, за сутки ВСУ потеряли около 1390 военнослужащих. На счету «Севера» более 175 солдат, «Запада» — до 230, «Центра» — до 460, «Востока» — до 200, «Днепра» — до 60 военнослужащих, подразделения Южной группировки войск ликвидировали свыше 265 бойцов.

ВСУ все чаще используют противопехотные мины НАТО

Украинские военные все чаще используют противопехотные мины производства НАТО с различными датчиками подрыва, сообщают разведчики группировки российских войск «Днепр». По их словам, число подобных боеприпасов постоянно увеличивается.

Командир разведгруппы с позывным Монгол рассказал, что противник использует разные виды противопехотных мин, включая аналоги российских МОН-50, МОН-90 и ОЗМ (осколочная заградительная мина). По его словам, их устанавливается настолько много, что бойцы перестали вести подсчет.

