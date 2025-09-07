Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 09:17

Бойцы ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой

ТАСС: бойцы 80-й бригады ВСУ отказываются идти на передовую под Садками

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В районе Садков военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ столкнулись с трудностями при выполнении задач из-за недостаточного снабжения и отсутствия ротации, сообщили ТАСС в российских силовых ведомствах. Источник агентства пояснил, что они отказываются выдвигаться на передовые позиции.

Провизии, что можно взять с собой, хватает менее чем на три дня, после чего боевикам приходится по несколько дней выпрашивать «посылки» с продовольствием, не говоря уже о ротации, — сказал собеседник.

Тем временем российским военнослужащим удалось доставить продукты и боекомплект на передовую в районе Малых Щербаков Запорожской области, несмотря на атаку двух FPV-дронов. По словам бойца с позывным Бойко, дроны повредили автомобиль, но груз все равно был доставлен.

До этого стало известно, что наемники из Колумбии по ошибке атаковали 80-ю бригаду ВСУ у населенного пункта Садки в Сумской области. При этом иностранный отряд должен был оборудовать позиции в лесном массиве. В результате атаки украинские военные понесли потери.

ВСУ
ВС РФ
еда
происшествия
