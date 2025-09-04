Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 11:08

Иностранные наемники по ошибке атаковали ВСУ в Сумской области

Наемники из Колумбии по ошибке атаковали десант ВСУ у Садков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Наемники из Колумбии по ошибке атаковали 80-ю бригаду ВСУ у населенного пункта Садки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. При этом иностранный отряд должен был оборудовать позиции в лесном массиве. В результате атаки украинские военные понесли потери.

В районе Садков отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские власти не выплачивают компенсации семьям погибших военных, списывая их как пропавших без вести. По его словам, замороженные средства идут на оплату наемников и покупку оружия.

До этого советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе. Он пояснил, что основная цель таких действий заключается в удержании текущих позиций под контролем Вооруженных сил Украины. Кимаковский подчеркнул, что зафиксировано прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью.

