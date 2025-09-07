Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 13:01

Гараж с фейерверками вспыхнул в разгар атаки дронов ВСУ

Склад с пиротехникой взорвался в Краснодаре из-за атаки украинского дрона

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гараж с фейерверками взорвался в Краснодаре в тот момент, когда регион подвергся атаке украинских беспилотников, передает Telegram-канал SHOT. Жители улицы Оливковая услышали громкие хлопки и вскоре заметили в небе разрывающиеся салюты. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию

Как рассказали местные, сначала в воздухе появился запах гари, а затем загорелся гараж, где хранили пиротехнику. В итоге огонь добрался до фейерверков, и вся партия рванула практически одновременно.

По предварительным данным, ЧП произошло в результате пожара. На место происшествия работали сотрудники МЧС. По информации канала, пострадавших нет. Точные причины возгорания выясняются.

Ранее Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС. Удар пришелся по крыше корпуса «Г» в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать. В пресс-службе АЭС заявили, что уровень радиационного фона остается в пределах нормы. Объект продолжает работу в прежнем режиме.

