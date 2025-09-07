Саммит ШОС — 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 11:34

«Пехоты больше нет»: офицер ВСУ вышел с шокирующим признанием о ДНР

Le Figaro: в ВСУ пожаловались на дефицит личного состава в Донбассе

Вооруженным силам Украины не хватает бойцов на фронте в ДНР, анонимно рассказал Le Figaro офицер штурмовой бригады ВСУ. По его словам, военным приходится оставаться на позициях даже с ранениями.

Пехоты больше нет. Теперь это не линия обороны, а просто позиции с двумя или тремя солдатами, которые могут находиться в 100, 200 метрах друг от друга, — подчеркнул офицер ВСУ.

По его словам, раненым сбрасывают воду и продовольствие при помощи дронов. При этом никто из солдат не рвется заменить их на передовой, добавил украинский военный.

Ранее журналисты сообщили, что солдаты ВСУ боятся голода и отказываются идти в бой. Переданной провизии хватает на несколько дней, затем военным приходится выпрашивать посылки с пищей.

Также пленный украинец Николай Ступко рассказал, что его мобилизованные соотечественники массово бегут из центров подготовки ВСУ. Это происходит практически сразу после прибытия. По словам военного, многие мужчины покидают такие лагеря в первый или второй день. Он также признался, что в его бригаде не было «вояк», а были только больные и непригодные для службы люди.

Донбасс
ВСУ
Украина
солдаты
