Пленный заявил о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров ВСУ

Мобилизованные украинцы массово бегут из центров подготовки ВСУ, причем делают это практически сразу после прибытия, заявил военнопленный Николай Ступко. По его словам, которые передает РИА Новости, многие мужчины покидают такие лагеря в первый или второй день.

На второй день, в первую ночь бежали. За время обучения вроде <…> 150 новобранцев [сбежали], назад приехали 84 или 86 человек, — подчеркнул украинец.

Он также признался, что в его бригаде не было «вояк», а были только «больные и непригодные для службы люди». Вместе с другими бойцами ВСУ Ступко решил сдаться в плен ВС России. Он призвал сослуживцев последовать его примеру и сложить оружие.

Ребята, я не знаю, за что мы воюем. Тем более к нам такое отношение. Сдавайтесь в плен лучше, — отметил мужчина.

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые «роты смерти». По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов.

До этого депутат Верховной рады Юрий Камельчук на фоне острой нехватки военнослужащих ВСУ предложил пополнять ряды армии пенсионерами и сотрудниками полиции. По его словам, в ряды украинской армии также можно вернуть военнослужащих, которые самовольно покинули свои части.