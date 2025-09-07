ВСУ атаковали недавно открытый парк в Донецке

Вооруженные силы Украины нанесли удар по центральной части парка «Гулливер» в Донецке. Атака произошла в Калининском районе города, несколько человек получили травмы разной степени тяжести, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства, незадолго до инцидента в Калининском районе местные жители слышали звук беспилотника. Атака была зафиксирована вечером, когда парк был еще открыт для посетителей.

Боевики атаковали центральную часть недавно открытого парка. Предварительно, есть пострадавшие, им оказывают помощь, — указано в сообщении.

На месте работают экстренные службы, включая бригады скорой медицинской помощи. Информация о количестве и состоянии пострадавших уточняется. В центре Донецка слышны сирены спецтранспорта.

Парк «Гулливер» был недавно открыт после реконструкции и являлся популярным местом отдыха горожан. Ситуация в городе остается напряженной.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили три авиационные бомбы и три снаряда РСЗО HIMARS. В Минобороны России сообщили, что также были перехвачены 210 вражеских беспилотных летательных аппаратов.