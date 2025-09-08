Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 сентября

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале заявил, что шесть мирных жителей, в том числе ребенок, получили ранения в результате атаки ВСУ на регион.

«В Калининском районе Донецка при атаке ударным БПЛА ВФУ по территории парка „Гулливер“ ранения средней степени тяжести получили: парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали: девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в посте.

Отмечается, что повреждения получили шесть жилых домостроений и школа в Калининском районе Донецка и Красногвардейском районе Макеевки, также повреждены два автомобиля.

«Со стороны ВСУ совершены 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибра 155 мм, ударные БПЛА», — добавил Пушилин.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 7 сентября уничтожили 69 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ликвидированы в 10 регионах России и над Азовским морем.

«С полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Больше всего — 21 беспилотник — сбили над территорией Краснодарского края. Еще 13 дронов нейтрализовано над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью.

Кроме того, четыре беспилотника ВСУ ликвидировано над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области. По одному летательному аппарату сбито над территориями Курской и Рязанской областей, а также над Крымом.

Telegram-канал SHOT сообщил о работе систем ПВО в Краснодарском крае. По его данным, не менее 10 взрывов раздались у Анапы, Краснодара и в двух поселках Северского района региона. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Канал со ссылкой на местных жителей указывает, что атаку на регион могли совершить беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Предварительно, все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к населенным пунктам.

Обломки беспилотника упали на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, сообщили в оперштабе региона. В результате инцидента никто не пострадал. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«В Северском районе обломки БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. В результате загорелась одна из технологических установок. Пожар площадью в несколько квадратных метров оперативно ликвидировали. Пострадавших нет. На месте работают пожарно-спасательные формирования, специальные и экстренные службы. Персонал нефтеперерабатывающего завода эвакуировали в укрытия», — сказано в заявлении.

Читайте также:

Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября

Зверская атака ВСУ на Донецк: разрушения, раненые, что известно

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно