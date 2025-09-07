Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией

Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией Минобороны: 69 дронов ВСУ ликвидировано минувшей ночью над регионами России

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 69 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны ликвидированы в 10 регионах России и над Азовским морем.

С полуночи до 06:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 69 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в публикации.

Так, больше всего — 21 беспилотник — сбили над территорией Краснодарского края. Еще 13 дронов нейтрализовано над Воронежской областью, 10 — над Белгородской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью.

Кроме того, четыре беспилотника ВСУ ликвидировано над акваторией Азовского моря, три — над территорией Ростовской области, два — над территорией Брянской области. По одному летательному аппарату сбито над территориями Курской и Рязанской областей, а также Крымом.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата пострадал местный житель. Губернатор области Александр Гусев пояснил, что инцидент произошел при уничтожении дронов силами ПВО.