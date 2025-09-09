Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 9 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 9 сентября

В период с 23:00 8 сентября по 07:00 9 сентября российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили и нейтрализовали 31 украинский беспилотный летательный аппарат. Наибольшее количество дронов было уничтожено над акваторией Черного моря — 15 дронов.

«15 БПЛА — над акваторией Черного моря, 7 БПЛА — над территорией Белгородской области, 3 БПЛА — над территорией Курской области, 2 БПЛА — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА — над территорией Тамбовской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области», — рассказали в Минобороны РФ.

В ночь на 9 сентября Telegram-канал SHOT сообщил о громких взрывах на территории Сочи и пригородов. Со ссылкой на местных жителей канал проинформировал, что они сопровождались срабатыванием сигнализаций автомобилей и вибрацией оконных стекол. Минобороны РФ данные сведения не комментировало.

По данным SHOT, инцидент произошел около 02:20 по местному времени, преимущественно в Адлерском районе. Источники канала отметили, что одновременно с этим в аэропорту Сочи был введен план «Ковер», что привело к временной приостановке авиасообщения.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Адлерский район в Сочи. По его информации, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель.

«Всего, по предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», — заявил Кондратьев.

Губернатор поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать семье погибшего всю необходимую помощь. Власти региона также помогут в восстановлении поврежденного имущества.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 8 сентября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на четыре региона России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили семь дронов.

По данным ведомства, три беспилотника были уничтожены над Тульской областью, два — над Смоленской и по одному — над Брянской и Рязанской областями.

Украинские беспилотные аппараты атаковали поселок Климово в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. В результате, по его словам, загорелись спецтранспорт и нежилой дом, пострадали два человека. Минобороны не комментировало эти сведения.

«Укронацисты атаковали поселок Климово дронами-камикадзе. В результате варварских ударов, к сожалению, ранены два местных жителя. Мужчины доставлены в больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 15 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили 10 обстрелов на Горловском направлении, три — на Макеевском и два — на Донецком. Противник выпустил по населенным пунктам 18 боеприпасов.

Повреждены шесть жилых домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей. Прилеты были зафиксированы в том числе в парке «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок 2011 г. р.

«Ранения средней степени тяжести получили парень 2004 г. р., девушки 2003 и 2006 г. р., пострадали девочка 2011 г. р., девушка 2003 г. р. и мужчина 1992 г. р.», — уточнил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также:

Уничтожили орудия, укрепления и пехоту ВСУ: успехи ВС РФ к утру 9 сентября

Новая мобилизация, в ВСУ не учат стрелять: новости СВО на вечер 8 сентября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 сентября