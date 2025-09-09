Наступление ВС РФ на Харьков 9 августа: вся правда о ситуации в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 9 сентября 2025 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении во вторник, 9 сентября: обстановка на фронте

«Украинские источники все активнее признают, что Двуреченский плацдарм, откуда российские войска смогли развернуть наступление на Купянск, стал отправной точкой к дальнейшему наступлению РФ в Харьковской области. Именно с него удалось добиться ощутимых тактических успехов, а главное — показать, как одна операция перерастает в механизм воздействия на весь участок фронта. Судя по поступающим данным, российская армия извлекла из этой операции все необходимые уроки: от логистики через насыщенный дронами отрезок фронта до организации артиллерийского прикрытия и маневрирования резервами», — пишет «Военная хроника».

Авторы канала считают, что в ближайшее время появятся новые плацдармы подобного типа.

«По информации проукраинских ресурсов, одной из наиболее вероятных зон рассматривается район Приколотного и Великого Бурлука, где РФ существенно увеличила число ударов по украинским укрепам. Если потеря выступов и отдельных районов, занимаемых ВСУ на Харьковском направлении через спрямление линии фронта состоится и будет оформлена на длительную перспективу, то это будет означать, что Сырский лишится возможности „играть флангами“ в этом районе и ВСУ отступят на другие позиции. Частично это сокращает пространство для маневра и остаткам группировки, прикрывающей сейчас Купянска, так что взятие города и его окрестностей с последующим оттягиваем части сил ВСУ из-под Волчанска можно будет ускорить», — добавила «Военная хроника».

ТОС-1А «Солнцепек» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Северный ветер» передает, что на Харьковском направлении продолжаются ожесточенные встречные бои на левобережье Волчанска и в лесу, западнее Синельниково.

«„Северяне“ при поддержке авиации и ТОС продвигаются вперед, занимая одну позицию за другой, противник изредка контратакует. В лесу возле Синельниково бесстрашные продвинулись на 300 м, заняли опорный пункт и огневую позицию ВСУ. В Волчанске на левом берегу реки Волчьей воины „Севера“ отразили контратаку 42-го батальона 57-й ОМПБр ВСУ, после чего продолжили продвижение. Фактически у 57-й ОМПБр боеспособным остался только один батальон — 42-й ОМПБ, доукомплектованный военнослужащими 9-го ОСБ. Остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены. На участке фронта Меловое — Хатнее без существенных изменений. Авиация ВКС РФ, артиллерия и ТОС „северян“ наносили удары по выявленным целям противника в районе Хатнее и Амбарного. Уничтожен танк ВСУ. На Липцевском участке фронта противник активных действий не предпринимал», — добавили авторы канала.

Украинский канал «Легитимный» со ссылкой на свой источник сообщает, что ВСУ с Сумского направления сняли резервы и кинулись спасать ситуацию в Купянске.

«Но многие говорят, что уже поздно пить „Боржоми“, провалы настолько участились, а горячих точек теперь не 1-2, что можно использовать данную тактику по перекидке резервов, их теперь 5–8, и везде ужас, эта тактика уже не актуальна. Это в какой-то период времени приведет к массовому обрушению обороны, произойдет принцип домино», — подчеркнули авторы канала.

Readovka пишет, что российские части из 6-й гвардейской общевойсковой армии начинают занимать промышленный район Купянска на северо-востоке города, а ВСУ отступают.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это происходит в довесок к недавнему прорыву передовых сил ВС РФ из северо-западного пригорода в район городской администрации. Но радоваться пока рано: все, чего добиваются ВСУ этими маневрами, — сокращение линии боевого соприкосновения. Ситуация для неприятеля максимально сложная, и ВСУ ничего не остается, кроме как реорганизовать оборону всей Купянской агломерации, частично свернуть оборону в полях и селах вокруг города и как раз уйти с северо-востока Купянска. То есть в условиях успехов ВС РФ на северо-западе города оборона неприятеля на противоположном берегу Оскола расточительна: у противника не хватит сил, чтобы удержать нынешние рубежи», — добавили авторы канала.

Военный эксперт Геннадий Алехин также рассказал о ситуации на Купянском направлении.

«Купянский участок: по-прежнему главный, самый динамичный. Продолжаются бои в различных частях самого Купянска, севернее, южнее и северо-западнее города. Регулярно наносятся огневые комплексные удары по ПВД противника, пунктам расположения операторов-дроноводов, складам с боеприпасами, материальной техникой и провизией. За сутки были нанесены удары по базе противника в районе Сортировки (Харьков, около ж/д вокзала). Горожане слышали двойную, тройную детонацию», — добавил он.

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенных пунктов Великая Писаревка Сумской области, Волчанск и Покаляное Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 11 складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Купянск, Куриловка, Петровка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

