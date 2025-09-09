Гибель гражданских, расстрел своих бойцов: как ВСУ атакуют РФ 9 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Нефтебаза загорелась в Белгородской области из-за прилета БПЛА противника. Украинские бойцы по ошибке расстреляли собственное подкрепление в Купянске. Почти два десятка жителей ДНР стали жертвами ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Больше 30 дронов ВСУ за ночь атаковали территорию РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 31 дрон.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 15 — ликвидировано над акваторией Черного моря. Семь беспилотников уничтожено над Белгородской и три — над Курской областями, по два — над Крымом и Кубанью, по одному — над Тамбовской и Воронежской областями.

Кроме того, силы ПВО отражали налет дронов противника накануне вечером. Были подавлены пять беспилотных аппаратов: четыре — над Черным морем и один — над Курской областью.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мирный житель погиб при ударе дронов ВСУ по Сочи

Мужчина погиб при атаке украинских беспилотников на Адлерский район Сочи, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, осколки БПЛА попали в автомобиль, в котором находился мирный житель. Минобороны не комментировало эти сведения.

«По предварительной информации, повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы. На месте работают экстренные и специальные службы», — добавил губернатор.

Противник ударил по нефтебазе в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 28 населенных пункта региона, применив артиллерию и 77 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 14 частных домов, здание предприятия, ангар, линия электропередачи, газовая труба, а также несколько единиц сельхозтехники, три грузовых и три легковых автомобиля.

Кроме того, в поселке Прохоровка из-за прилета беспилотника пожар возник на местной нефтебазе. Несколько резервуаров оказались повреждены. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

По словам губернатора, в селе Новая Таволжанка ранения получили двое мужчин. Медицинская помощь им была оказана на месте, после чего их отпустили на амбулаторное лечение.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Люди погибли и пострадали при ударах ВСУ по ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 28 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

ВС Украины Фото: Социальные сети

По данным ведомства, украинские солдаты совершили 17 обстрелов на Горловском направлении, семь — на Донецком, два — на Макеевском и по одному — на Докучаевском и Володарском направлениях. Противник выпустил по населенным пунктам 39 боеприпасов.

Повреждения получили 18 жилых домов, 14 инфраструктурных объектов и несколько автомобилей. 16 человек получили ранения, еще двое — жители Донецка и Макеевки — погибли. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, противник атаковал регион с помощью ракет Storm Shadow и ударных БПЛА.

ВСУ по ошибке расстреляли собственных бойцов

Украинские военные расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков, сообщает «Военное обозрение». По информации издания, инцидент произошел ночью в Купянске Харьковской области, в районе автовокзала неподалеку от улицы Химушина.

Отмечается, что группа бойцов зашла с тыла к своим же товарищам, и те, подумав, что это военнослужащие ВС РФ, открыли огонь. Предварительно, в ходе перестрелки один солдат погиб, еще пятеро получили ранения. По мнению военкоров, произошедшее свидетельствует об ухудшении связи между отдельными подразделениями ВСУ в городской черте Купянска.

ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почти 100 россиян стали жертвами ВСУ за неделю

10 человек погибли, 88 получили ранения при украинской армии за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Минобороны не комментировало эту информацию.

«От обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей. <...> Подавляющее большинство стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА», — отметил дипломат.

Мирошник добавил, что удары наносились по местам скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и Донецке. По его словам, за неделю противник выпустил почти 3,5 тысячи боеприпасов по регионам у линии фронта.

