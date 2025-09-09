Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:27

Бойцы по ошибке расстреляли собственное подкрепление под Харьковом

В Купянске подразделения ВСУ открыли дружественный огонь

ВС Украины ВС Украины Фото: Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков, сообщает «Военное обозрение». По информации издания, инцидент произошел ночью в Купянске Харьковской области, в районе автовокзала неподалеку от улицы Химушина.

Отмечается, что группа бойцов зашла с тыла к своим же товарищам, и те, подумав, что это военнослужащие ВС РФ, открыли огонь. Предварительно, в ходе перестрелки один солдат погиб, еще пятеро получили ранения. По мнению военкоров, произошедшее свидетельствует об ухудшении связи между отдельными подразделениями ВСУ в городской черте Купянска.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ вышли на подступы к поселку Ямполь на Краснолиманском направлении. Как подчеркнул советник главы ДНР Игорь Кимаковский, на данном участке фронта позиции российских сил значительно улучшились.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Одновременно подразделения ВС РФ расширили зону контроля в районе Торского, добавил он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

ВСУ
Купянск
ВС РФ
Харьковская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей
На Украине объяснили скандальный отъезд экс-министра
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.