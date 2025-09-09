Бойцы по ошибке расстреляли собственное подкрепление под Харьковом В Купянске подразделения ВСУ открыли дружественный огонь

Украинские военные расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков, сообщает «Военное обозрение». По информации издания, инцидент произошел ночью в Купянске Харьковской области, в районе автовокзала неподалеку от улицы Химушина.

Отмечается, что группа бойцов зашла с тыла к своим же товарищам, и те, подумав, что это военнослужащие ВС РФ, открыли огонь. Предварительно, в ходе перестрелки один солдат погиб, еще пятеро получили ранения. По мнению военкоров, произошедшее свидетельствует об ухудшении связи между отдельными подразделениями ВСУ в городской черте Купянска.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ вышли на подступы к поселку Ямполь на Краснолиманском направлении. Как подчеркнул советник главы ДНР Игорь Кимаковский, на данном участке фронта позиции российских сил значительно улучшились.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российская армия установила контроль примерно над 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в ДНР. Одновременно подразделения ВС РФ расширили зону контроля в районе Торского, добавил он. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.