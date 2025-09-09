Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 11:04

В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе

Гладков: пожар на нефтебазе в белгородском поселке Прохоровка ликвидировали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возгорание произошло на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пожар удалось ликвидировать, обошлось без жертв и пострадавших, однако повреждены некоторые резервуары.

Пожар на нефтебазе в поселке Прохоровка полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате атаки есть повреждения резервуаров, — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда. В районе 08:50 по московскому времени Гладков объявлял опасность атаки украинских БПЛА на всей территории области. Менее чем через час, около 09:30, воздушную тревогу в регионе отменили.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника повредили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи Краснодарского края. Как заявил мэр города Андрей Прошунин, местные власти обязательно восстановят памятник.

До этого стало известно, что почти 90 мирных жителей России за неделю получили ранения при атаках ВСУ. 10 человек погибли, 88 ранены, в их числе — четыре ребенка. Удары наносились по местам скопления людей в Белгородской, Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецке.

Белгородская область
Вячеслав Гладков
пожары
Нефтебазы
