Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 10:41

Обломки украинского дрона повредили памятник знаменитому ветерану ВОВ

Обломки дрона ВСУ повредили мемориал летчику Троепольскому в Сочи

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Обломки украинского беспилотника повредили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи Краснодарского края, заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, местные власти обязательно восстановят памятник.

Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал <...> Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим, — подчеркнул Прошунин.

Также он отметил, что семье местного жителя, погибшего в результате атаки ВСУ, будет выплачено 500 тыс. рублей из средств благотворительного фонда. Кроме того, проработан порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений, добавил Прошунин.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что почти 90 россиян за неделю получили ранения при атаках ВСУ. По его словам, 10 человек погибли, 88 ранены, включая четырех детей. Удары наносились по местам скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и Донецке.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 9 сентября силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон. Атаке подверглись шесть регионов России — Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская области, а также Крым и Краснодарский край. Еще 15 БПЛА удалось сбить над Черным морем.

Сочи
ВСУ
беспилотники
мемориалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рогов с иронией оценил слова Зеленского о победе Украины
«Вопиющий расизм»: Маск осудил СМИ из-за истории с убитой в США украинкой
Прокуратура взыскала с бывшего мэра Нижнего Новгорода 1 млрд рублей
Начальнику Генштаба России Герасимову продлили срок службы
Солю маслята с чесноком и укропом. Исчезают сразу после открытия банок
50 мигрантов вышвырнут из России после инцидента с ребенком в Петербурге
Учитель ОБЖ и физкультуры опаздывал на урок и разбился на мотоцикле
В Петербурге временно закроют самый популярный у туристов мост
Россиянин нашел мертвым жалеющего тишины девятилетнего сына
В США пророчат отставку одному европейскому лидеру
Пожар в Петербурге не попал на камеры видеонаблюдения по странной причине
Раскрыто, когда пройдут выборы нового председателя правящей партии Японии
В Белгородской области раскрыли подробности пожара на нефтебазе
Синоптик рассказал, когда в Москве похолодает
Боксер Дрозд: если бы не спорт, то пошел бы в криминал
В США раскрыли, к чему могут привести проблемы с выбором премьера Франции
В Верховной раде потребовали раскрыть детали договора с США о недрах
Магнитные бури сегодня, 9 сентября: что завтра, перепады давления, стресс
Названа средняя стоимость осенней поездки по России на двоих в 2025 году
Удары по Украине сегодня, 9 сентября: что известно, список пораженных целей
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей
Москва

Рекордный крестный ход в Москве 7 сентября: где проходит, сколько людей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.