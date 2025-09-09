Обломки украинского дрона повредили памятник знаменитому ветерану ВОВ

Обломки украинского беспилотника повредили мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому в Сочи Краснодарского края, заявил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. По его словам, местные власти обязательно восстановят памятник.

Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал <...> Сергею Александровичу Троепольскому — летчику, героически защищавшему небо нашей страны. Мы его обязательно восстановим, — подчеркнул Прошунин.

Также он отметил, что семье местного жителя, погибшего в результате атаки ВСУ, будет выплачено 500 тыс. рублей из средств благотворительного фонда. Кроме того, проработан порядок оказания необходимой поддержки жителям поврежденных домовладений, добавил Прошунин.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал, что почти 90 россиян за неделю получили ранения при атаках ВСУ. По его словам, 10 человек погибли, 88 ранены, включая четырех детей. Удары наносились по местам скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и Донецке.

Согласно данным Минобороны РФ, в ночь на 9 сентября силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон. Атаке подверглись шесть регионов России — Белгородская, Курская, Тамбовская, Воронежская области, а также Крым и Краснодарский край. Еще 15 БПЛА удалось сбить над Черным морем.