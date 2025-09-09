Почти 100 мирных россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ Мирошник: 98 россиян пострадали за неделю при атаках ВСУ

Почти 90 мирных жителей России за неделю получили ранения при атаках ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в комментарии ТАСС. По его словам, 10 человек погибли, 88 ранены, включая четырех детей.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 98 мирных жителей: ранены 88 человек, в том числе четыре несовершеннолетних, погибли 10 человек. Подавляющее большинство стали жертвами преднамеренных атак украинских БПЛА, — отметил дипломат.

Мирошник добавил, что удары наносились по местам скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и Донецке. ВСУ также атаковали беспилотниками автобусы и гражданские авто.

Кроме того, уточнил посол, удары фиксировались и по промышленной, и по жилой инфраструктуре. Всего, по его словам, за неделю ВСУ выпустили почти 3,5 тысячи боеприпасов по российским регионам у линии фронта.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 9 сентября ПВО сбила 31 украинский БПЛА над Россией и Черным морем. Атаке подверглись шесть регионов: 15 дронов уничтожили над морем, семь — в Белгородской области, три — в Курской, по два — в Крыму и Краснодарском крае, по одному — в Тамбовской и Воронежской областях.