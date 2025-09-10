Стали известны возможные цели массированного удара ВС РФ по Украине

В ночь на среду, 10 сентября, может быть нанесен удар Вооруженных сил России по Украине, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna). Авторы материала уточнили, что возможными целями являются объекты энергетической и газовой инфраструктуры. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как сказано в публикации, предполагаемые цели находятся как на западе, так и на востоке Украины, для операции могут быть применены гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники-камикадзе «Герань-2». Кроме того, «РВ» пишет, что на боевое дежурство в акватории Черного моря вышла подводная лодка «Варшавянка».

Ранее сообщалось, что российские военные вышли на ближайшие подступы к городу Димитров. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что ВС РФ системно продвигаются вперед на нескольких направлениях и активно освобождают территории региона.

До этого выяснилось, что по мере приближения российских войск к Славянску в ДНР появляется все больше признаков подготовки к эвакуации, включая вывоз железнодорожной инфраструктуры. Под эвакуацию попадают все основные службы: тяговая, путевая, сигнализации, связь и энергетика.