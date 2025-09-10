Украинский спецназ атаковал российских бойцов с тыла и поплатился

Бойцы украинского подразделения спецназа «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) попытались атаковать под Харьковом позиции ВС РФ и поплатились, заявил в беседе с изданием «На страже Заполярья» российский боец с позывным Киборг. По его словам, противник зашел с тыла.

Военнослужащий отметил, что события разворачивались в самом начале спецоперации, в 2022 году. Это был первый бой для подразделения Киборга, которое еще не сталкивалось с масштабным применением Украиной беспилотников для разведки.

Вдруг вокруг нашего участка начали рваться растяжки, <...> следом полетела граната, а по нам со всех сторон открыли огонь из стрелкового оружия, — рассказал боец.

Он подчеркнул, что подразделение временно перешло на другие позиции. При поддержке артиллерии и благодаря точечной работе РСЗО «Град» по переданным координатам военнослужащим ВС РФ в итоге удалось отбить атаку «Кракена», резюмировал Киборг.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись в южном направлении в Купянске Харьковской области и взяли под контроль важный для ВСУ участок трассы протяженностью 1,5 километра. По его словам, до недавних пор на этот участок опиралась логистика украинских военных.