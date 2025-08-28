Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы

Шансы найти российского пловца Николая Свечникова живым крайне малы из-за того, что поисковая операция началась с большим промедлением, заявил ТАСС старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский. По его словам, с течением времени вероятность выживаемости падает.

Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте, — сказал Слизовский.

Спасатель считает, что с учетом ширины пролива и интенсивного судоходства пловца давно уже могли найти. Он предположил, что спортсмен мог погибнуть из-за разных факторов, в том числе плохого самочувствия или столкновения с другим участником заплыва.

Ранее председатель Ялтинской городской организации «Всероссийское общество спасания на водах „ВОСВОД“» Сергей Михайлов, комментируя пропажу Свечникова, заявил, что после четырех дней пребывания в открытой воде шансы выжить даже для спортсмена достаточно низкие. Он отметил, что в этой ситуации нельзя исключать переохлаждение.