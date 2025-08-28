День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 19:11

Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы

Спасатель Слизовский: шансы найти Свечникова живым малы из-за медленной операции

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Шансы найти российского пловца Николая Свечникова живым крайне малы из-за того, что поисковая операция началась с большим промедлением, заявил ТАСС старший на месте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Евгений Слизовский. По его словам, с течением времени вероятность выживаемости падает.

Спасательная операция началась достаточно с большим промедлением, а с задержкой выживаемость падает по экспоненте, — сказал Слизовский.

Спасатель считает, что с учетом ширины пролива и интенсивного судоходства пловца давно уже могли найти. Он предположил, что спортсмен мог погибнуть из-за разных факторов, в том числе плохого самочувствия или столкновения с другим участником заплыва.

Ранее председатель Ялтинской городской организации «Всероссийское общество спасания на водах „ВОСВОД“» Сергей Михайлов, комментируя пропажу Свечникова, заявил, что после четырех дней пребывания в открытой воде шансы выжить даже для спортсмена достаточно низкие. Он отметил, что в этой ситуации нельзя исключать переохлаждение.

Россия
пловцы
спортсмены
Турция
Босфор
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Финансовая пропасть»: высшие эшелоны власти во Франции охватывает паника
Обильные дожди и духота до +26? Погода в Москве в конце сентября: что ждать
Атака на Самару, новые детали трагедии с альпинисткой: что будет дальше
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.