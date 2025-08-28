Спасатель оценил шансы пропавшего пловца Свечникова выжить в Босфоре

После четырех дней пребывания в открытой воде шансы выжить даже для спортсмена достаточно низкие, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Ялтинской городской организации «Всероссийское общество спасания на водах „ВОСВОД“» Сергей Михайлов, комментируя пропажу российского пловца Николая Свечникова в Босфоре. По его словам, нельзя исключать переохлаждение.

Маловероятно, процентов 20, что он может быть жив. Температура тела 36,6, а вода [летом прогревается до 26 градусов]. 10 градусов [разницы]. И у него теплоотдача организма, конечно, будет увеличена. На согревание организм работает. Поэтому переохлаждение вполне возможно. Если он закаленный, он может долго продержаться. [Есть и] другие факторы, там же и акулы, в Босфоре гуляют, — резюмировал спасатель.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Николая Свечникова ищут с помощью гидролокатора. Как указали журналисты, поиски ведутся и в воде, и на берегу. Результатов они пока не дали. Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны.