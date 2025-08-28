День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 18:34

Украина запросила экстренное заседание ООН

Украина запросила экстренное заседание ООН из-за ударов по Киеву

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Киеву, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в организации. По его словам, темой станет «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций, — отметил собеседник агентства.

Дата заседания, запрашиваемого Украиной, не раскрывается. Источник также отметил, что причиной стал массированный российский удар по Киеву, несмотря на неоднократные заявления Минобороны РФ, что целью подобных атак являются только объекты, связанные с военной деятельностью.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены.

Украина
ООН
заседания
запросы
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о продвижении ВС России на Купянском направлении
«Попа как орех»: гитарист Кадышевой переплюнул подтанцовку Булановой
«Напоминает дуршлаг»: военэксперт раскрыл, что происходит с ПВО на Украине
В ЦАХАЛ раскрыли детали новой атаки на Йемен
Раскрыта особенность перехваченного американского «Посейдона»
В Домодедово выявили россиянина с подозрением на опасную лихорадку
Биатлонистов из РФ не пустили на ОИ: кто из наших точно поедет в Италию
Половина поступающих в школы Петербурга детей мигрантов не прошла тест
Захарова указала на виновных в обстреле здания ЕС в Киеве
Экзотическое животное вызвало переполох в подъезде московского дома
На границе двух европейских стран появились «зубы дракона»
Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии
Исполнитель роли Лени Голубкова в роликах «МММ» рассказал про шестерых жен
«Круче, чем Киркоров»: фанаты Кадышевой высказались о ее концерте
Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ
Эксперт объяснил, почему шансы найти пловца Свечникова живым малы
Россиян предупредили о новой схеме обмана через благотворительность
Журналист угодил в новости: редактора тюменской газеты обвинили в педофилии
Ретроградные планеты в 2025 году: календарь и рекомендации
Актер Пермяков рассказал, как пирамида МММ спасла его от голодной смерти
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.