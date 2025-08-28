Украина запросила экстренное заседание ООН

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за ударов по Киеву, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в организации. По его словам, темой станет «Поддержание мира и безопасности на Украине».

Украина запросила экстренный созыв заседания Совета Безопасности в соответствии со статьями 34 и 35 Устава Организации Объединенных Наций, — отметил собеседник агентства.

Дата заседания, запрашиваемого Украиной, не раскрывается. Источник также отметил, что причиной стал массированный российский удар по Киеву, несмотря на неоднократные заявления Минобороны РФ, что целью подобных атак являются только объекты, связанные с военной деятельностью.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России ударили по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины. По данным ведомства, армия задействовала в том числе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Удар был нанесен в ночь с 27 на 28 августа. ВС РФ задействовали при атаке беспилотники, которые тоже достигли цели. Все назначенные объекты были поражены.