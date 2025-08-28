День знаний — 2025
28 августа 2025 в 19:23

Биологи предупредили об опасной «зеркальной» эпидемии

Foreign Affairs: симметричные организмы вызовут эпидемию и изменят эволюцию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аспирантка MIT Лиям Читаят и доцент Университета Миннесоты Кейт Адамала предупредили о потенциальной угрозе, связанной с разработкой синтетической «зеркальной жизни», передает американский журнал Foreign Affairs. По их мнению, такая биотехнология может вызвать эпидемию и изменить эволюцию живых организмов, угрожая людям, животным и растениям.

В отличие от обычных пандемий, которые в конечном итоге пропадают или поддаются медицинскому вмешательству, это биологическое вторжение фактически запустило бы альтернативную траекторию эволюции, при которой зеркальная жизнь стала бы частью всех существующих живых систем, — отмечают биологи.

«Зеркальная жизнь» — гипотетические организмы с зеркально-симметричными молекулами. Создание одной клетки таких организмов потребует от 10 до 30 лет, но характерные для таких бактерий устойчивость к естественной деградации и независимость от экологических ограничений могут сделать их крайне опасными. Распространение этих организмов способно разрушать экосистемы, убивать растения и вызывать неизлечимые инфекции у людей. Традиционные антибиотики и противовирусные препараты на них не действуют.

Авторы призывают правительства вмешаться превентивно и не полагаться только на саморегулирование научных сообществ. Они предлагают использовать международные соглашения и существующие механизмы контроля, чтобы предотвратить возможную биологическую угрозу.

Ранее международная группа ученых впервые обнаружила геномные доказательства Юстиниановой чумы — первой в истории зарегистрированной пандемии. Бактерию Yersinia pestis нашли в братской могиле VI–VIII веков в древнем иорданском городе Джераш. До этого открытия существование эпидемии подтверждалось лишь письменными источниками.

