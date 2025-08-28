Секрет темного гения Сергея Мавроди: история успеха пирамиды МММ

Самая известная и самая масштабная в истории новой России финансовая пирамида была создана в 1994 году московским математиком Сергеем Мавроди. Сколько именно россиян принесли свои сбережения, чтобы приобрести акции МММ, доподлинно неизвестно. Однако количество граждан, потерявших свои деньги, по различным оценкам составило от 2 до 15 млн человек. Сумма ущерба, согласно официальной версии, составила около $110 млн, по другим подсчетам — до $ 80 млрд. Сегодня узнаем историю МММ и попробуем разобраться, почему люди так охотно поверили в возможность получения легких денег.

История успеха пирамиды МММ

История МММ берет свое начало в 1989 году, когда Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и супруга брата Ольга Мельникова зарегистрировали кооператив. Название МММ расшифровывалось как аббревиатура из первых букв фамилий его участников. Несмотря на то, что брат с женой числились в членах организации, никакого участия в ее работе они не принимали, оставаясь, как это сейчас называется, «номиналами». Компания занималась ввозом в СССР офисной техники из-за рубежа, которую перепродавала на отечественном рынке с наценкой.

Спустя два года обороты кооператива увеличились настолько, что в последний день июля 1991 года МММ стала спонсором работы столичного метрополитена — все поездки в этот день для пассажиров были бесплатными, расходы полностью взял на себя кооператив Сергея Мавроди. Такой ход стал беспрецедентной для Советского Союза PR-кампанией, которая принесла свои результаты — об МММ узнали все граждане государства.

В 1992 году после того, как плановая экономика СССР оказалась несостоятельной, а новые правила рынка еще не успели сформироваться, Сергей Мавроди, математик по образованию, решил придумать новые способы обогащения. Для начала он сменил форму организации своей компании с кооператива на АООТ (акционерное общество открытого типа).

В начале 1994 года новая, уникальная для постсоветского пространства схема работы компании была продумана, и в свободную продажу поступили акции МММ, каждая из которых стоила 1 тыс. рублей, или 0,65 доллара США по курсу. Всего было выпущено 991 тыс. акций — максимально допустимое количество в соответствии с законодательством того периода.

МММ пирамида Мавроди Фото: Малышев Николай/ТАСС

Что предлагало своим «акционерам» МММ:

Можно приобрести любое количество акций.

Завтра акции всегда будут стоить дороже, чем вчера.

Акции можно купить буквально на любом углу в пункте продажи.

Акции можно свободно в любой момент продать и получить прибыль.

Чем именно занимается акционерное общество, чтобы получать такую прибыль, граждан не волновало. Сам Сергей Мавроди на подобные вопросы уклончиво отвечал, что это коммерческая тайна. На самом деле прибыль старым вкладчикам выплачивалась из средств, которые приносили в компанию новые держатели акций. Стоимость «ценных бумаг» увеличивалась ежедневно, причем курс выставлял сам Мавроди, руководствуясь собственными соображениями. Поэтому стоимость акций росла в геометрической прогрессии: летом 1994 года одна штука стоила уже 125 тыс. рублей.

О том, что МММ — классическая финансовая пирамида, стало понятно в короткие сроки. Однако граждан это не остановило. Продавали акции мало, в основном покупали. Причем среди вкладчиков встречались и те, кто успел «навариться» несколько раз — покупая, продавая и снова покупая акции.

Когда 991 тысяча ценных бумаг была продана, Сергей Мавроди решил выпустить еще 1 млрд акций. Однако Министерство финансов запретило подобные действия, поскольку они противоречили действующему законодательству. Тогда создатель пирамиды зарегистрировал новое акционерное общество «МММ-фонды» и от его имени выпустил разрешенную 991 тыс. акций.

Когда и они были проданы, гениальный математик придумал новый ход: были напечатаны билеты, не подпадавшие под закон о ценных бумагах. Они были выполнены в цветах купюр СССР, что, по мнению их создателя, вызывало дополнительное доверие граждан. Вместо профиля Владимира Ленина, на банкноты был помещен портрет самого Сергея Мавроди, из-за чего билеты МММ прозвали «мавродиками». Чтобы обойти все возможные законодательные запреты на продажу ценных бумаг, было объявлено, что билеты — сувенирные и, получая их «в подарок», граждане добровольно жертвуют деньги МММ. Если акционеру требовались деньги, то он сдавал билет в пункт продажи, и теперь уже компания, получая билет, жертвовала гражданину наличные.

Билеты МММ за полгода приобрели такую популярность, что их курс ежедневно публиковался в газетах наравне с курсом доллара США. Однако дело было не только в том, что МММ обещало стабильное увеличение прибыли и неукоснительно выплачивала все положенные средства, если держатель продавал акции. Росту популярности пирамиды способствовала тщательно продуманная с точки зрения психологии рекламная кампания.

МММ Фото: Кавашкин Борис/ТАСС

Секрет успеха финансовой пирамиды МММ

Масштабную рекламную кампанию на телевидении можно назвать одним из секретов успеха МММ. Компания выкупала почти четверть всего рекламного времени на федеральных каналах, и граждан с экрана телевизора убеждали в том, что акции МММ — это выгодно, персонажи, в которых каждый мог узнать себя. Работая над сюжетами роликов, социологи и психологи по заказу Сергея Мавроди ориентировались на целевую аудиторию, описанную в техзадании емкой фразой «все, кроме умных»:

Экскаваторщик Леня Голубков приобретал акции, чтобы купить жене сапоги и шубу.

Одинокая Марина Сергеевна, которая никогда никому не доверяла, вдруг поверила в МММ и получила прибыль.

Молодожены Игорь и Юля вложились в акции и стали жить лучше, чем раньше, когда все доходы составляла только стипендия.

Пенсионеры Николай Фомич и Елизавета Андреевна убеждали, что акции — выгодная прибавка к пенсии.

В нескольких рекламных роликах даже снялась популярная на тот момент мексиканская актриса Виктория Руффо, исполнявшая главную роль в сериале «Просто Мария», который смотрела вся страна.

Такой рекламный ход еще больше повышал доверие граждан к МММ, потому что обнищавшее население видело в покупке акций способ выхода из безденежья. Ставка была сделана на жадность. Всего отсняли более 40 роликов.

Как держатели акций МММ спасали Сергея Мавроди

Чуть более полугода понадобилось государственным органам, чтобы вмешаться в ситуацию с МММ и арестовать Сергея Мавроди. Офис акционерного общества взяли штурмом бойцы ОМОНа, у компании было изъято 4 млрд рублей наличными. Против руководителя акционерного общества было выдвинуто обвинение в неуплате налогов на сумму около 50 млрд рублей.

Узнав, что «благодетель» заключен в СИЗО, вкладчики МММ вышли на митинг к Белому дому, призывая власти отпустить Сергея Мавроди, чтобы он смог выплатить им причитающиеся деньги. Тем временем, находясь в камере, создатель финансовой пирамиды нашел способ выйти из тюрьмы и зарегистрировался в качестве кандидата на выборах в Государственную думу. После чего его выпустили на свободу, и Мавроди с легкостью набрал требуемое количество голосов, чтобы получить мандат, к которому прилагалась депутатская неприкосновенность. Через год за неявку на заседания Госдумы бизнесмен был лишен мандата. Стоит добавить, что позже Сергей Мавроди пытался баллотироваться в президенты России, но Избирком не допустил его из-за фальсификации данных в подписных листах.

История МММ Фото: Яковлев Александр/ТАСС

Чем закончилась история история с МММ для Сергея Мавроди и вкладчиков

Осенью 1997 года МММ обанкротилось. Обманутыми в ожиданиях баснословной прибыли оказалось по официальным данным чуть более 10 тыс. человек. По неофициальным — до 15 млн вкладчиков. В психиатрических лечебницах был зафиксирован резкий всплеск появления пациентов, считавших себя Сергеем Мавроди.

Сам основатель пирамиды исчез из поля зрения властей, спецслужб и СМИ. Считается, что с 1997 по 2003 годы он жил затворником в своей московской квартире. Гениального математика задержали в начале 2003 года, в момент ареста при нем обнаружили фальшивый паспорт. Обвинение к МММ в неуплате налогов в государственную казну предъявить не представлялось возможным из-за истечения срока давности. И Сергею Мавроди вменили подделку документов и мошенничество в особо крупном размере. Подсудимый более двух лет читал материалы собственного дела, которые на тот момент насчитывали более 600 томов. Весной 2007 года было вынесено решение суда, согласно которому бизнесмен был приговорен к лишению свободы на срок 4,5 года и был обязан уплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. Почти весь сроки Мавроди уже отсидел, дожидаясь суда, а потому после вынесения приговора он был освобожден из-под стражи всего через месяц.

История Мавроди Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

Деньги вкладчиков найдены не были. У Сергея Мавроди их не оказалось: все эти годы он жил в родительской квартире, одевался в поношенную одежду, никуда не ездил и много читал. Ходили слухи, что еще в 1994 году, предвидя историю с крахом МММ, Сергей Мавроди приказал вывезти наличные, возможно, за границу, где деньги осели на сторонних счетах. Также известно еще несколько фактов и слухов о Сергее Мавроди и МММ:

Под одной из версий, чтобы вывезти все наличные средства из офиса МММ, потребовалось 17 грузовых автомобилей.

Другая версия гласит, что все деньги рядовых вкладчиков Сергею Мавроди пришлось выплатить в качестве дивидендов держателям акций из силовых структур и криминального мира.

Вскоре после фиаско МММ в разных регионах РФ возникло почти 2 тыс. новых финансовых пирамид, которые, забрав деньги вкладчиков, быстро обанкротились.

При обыске в квартире у Сергея Мавроди из ценных вещей обнаружилась библиотека из 1,5 тыс. томов на различную тематику и коллекция бабочек.

В 1998, 2011, 2012 и 2014 годах Сергей Мавроди создал еще несколько финансовых пирамид под брендом МММ, в том числе для зарубежных вкладчиков. Общая сумма ущерба от их деятельности составила порядка 350 млрд долларов США.

История пирамиды МММ Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В 2018 году основатель и идейный вдохновитель самой крупной и успешной финансовой пирамиды в России скоропостижно скончался от сердечного приступа на автобусной остановке. Из-за того, что предпринимателя хоронили в закрытом гробу, а его брат не явился на похороны, пошли слухи о том, что Сергей Мавроди жив. В 2019 году в интернете появились видеоролики, где мужчина, внешне похожий на создателя пирамиды, призывал вкладывать деньги в МММ. Возможно, что они были созданы с помощью технологии Deepfake, а голос синтезирован. Однако ни доказать это, ни опровергнуть не удалось.